颱風丹娜絲縮水減弱 最快午後解除陸警

氣象署表示，颱風丹娜絲暴風圈持續縮小、減弱，上午8時台中至嘉義、南投及花蓮已脫離暴風圈；依目前預估，最快今天午後會解除陸上警報、傍晚至晚間解除海警。

中央氣象署今天持續更新輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，上午8時的中心位置在北緯25.5度，東經121.2度，即在台北的北北西方約60公里處，以每小時16轉10公里速度，向北北東轉西北進行。

丹娜絲中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

氣象署並更新陸上警戒範圍，縮小為新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭等地區；海上警戒區為台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面。

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會中表示，丹娜絲結構受到陸地破壞，強度持續減弱、暴風圈也縮小；預估最快中午過後解除陸警，傍晚到晚間解除海警。

伍婉華說，目前受颱風環流及外圍環流，高雄、苗栗至雲林都有較旺盛的降雨，時雨量約50至60毫米，宜花降雨已經緩和，西半部地區、中南部山區仍要注意顯著降雨；統計今天截至上午8時30分，屏東縣瑪家鄉累積雨量達288毫米、高雄市新興區214.5毫米。

伍婉華提醒，今天高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、東半部及澎湖地區有局部大雨。

伍婉華說，雖然颱風逐漸減弱、遠離，但明天起至11日會受到南方低壓帶水氣移入的影響，南部地區及山區仍要留意不定時降雨。