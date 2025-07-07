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台灣高鐵提前完成巡軌作業 9時40分恢復全線營運

中央社／ 台北7日電
台灣高鐵。聯合報系資料照／記者魯永明攝影
台灣高鐵。聯合報系資料照／記者魯永明攝影

台灣高鐵今天原訂中午前台中至左營停駛，不過因提前完成巡軌作業，確認設施及設備安全，因此提早至上午9時40分起全線恢復營運。

根據中央氣象署觀測，颱風丹娜絲今天上午8時的中心位置在北緯25.5度，東經 121.2 度，即在台北的北北西方約 60 公里之處，以每小時16轉10公里速度，向北北東轉西北進行。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，今天清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現大型鐵板、鐵條、帆布、塑膠袋及路樹等各式異物入侵高鐵軌道及電車線。

原本台灣高鐵宣布中午前台中至左營停駛，不過由於提前完成巡軌作業，經確認各項設施、設備安全檢查無虞後，提前至上午9時40分恢復全線營運。

台灣高鐵說，自上午9時40分起自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

台灣高鐵表示，台中站將於上午9時40分、10時及10時20分，共加開3班次北上全車自由座列車（商務車廂除外）、停靠沿途各站；另於9時40分加開一班南下全車自由座列車（商務車廂除外），同樣停靠沿途各站，以加強服務自台中站出發的旅客。

台灣高鐵表示，為確保旅客行程順暢，今天末班列車預定發車時間為南港站發車為晚間9時40分前往左營站；晚間10時40分前往台中站；自左營站發車為晚間9時40分前往南港站；晚間10時40分前往台中站。

台灣高鐵指出，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費，若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行各車次自由座列車。

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