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颱風丹娜絲襲台 3列高鐵斷電卡軌道影響600旅客

中央社／ 台北7日電
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

颱風丹娜絲襲台，導致昨天深夜有3台高鐵列車斷電卡在軌道上，高鐵隨即進行搶修，後續在今天清晨陸續將旅客送抵目的地，預計有600名旅客受到影響。

颱風丹娜絲襲台，昨晚登陸嘉義布袋後帶來強風豪雨，導致3列行駛中的高鐵斷電卡在軌道上。

台灣高鐵今天凌晨發布新聞稿表示，丹娜絲的路徑及強度超過原本預估，登陸嘉義布袋後瞬間強風造成高鐵嘉義至台南路段電車線遭異物入侵，影響3班次列車暫停於斷電區間內。

台灣高鐵說，經派員搶修後北上598車次（原定前往台中）變更運轉區間，於清晨0時19分抵達嘉義站後，高鐵依旅客需求，安排4部遊覽車協助轉乘接駁。

南下295車次、333車次順利恢復供電後，於凌晨2時13分將旅客平安送抵左營站，此事件造成600多名旅客行程受到影響，台灣高鐵感謝旅客的體諒與耐心等候。

台灣高鐵說，經過初步調查，6日深夜11時起嘉義至台南路段即陸續發生電力跳脫，初期雖嘗試投電成功，但6日深夜11時48分再度發生跳電後，即無法投電，造成295車次暫時停車，後於7日清晨0時1分再次影響598車次供電。

7日清晨0時2分影響擴及333車次，台灣高鐵隨即啟動緊急應變中心，全力進行設備搶修及旅客接駁。

台灣高鐵說，經人員積極搶修後，於凌晨0時48分再次投電成功，295車次順利恢復行駛，駕駛並發現疑似異物入侵電車線，後續333車次亦於清晨1時39分恢復供電，2列車同時於清晨2時13分將旅客平安送抵終點左營站。

另外，台灣高鐵表示，高鐵嘉義站大廳4號出口玻璃門，亦遭強風吹襲碎裂，將先行以木板封閉，作為暫時性處理，提醒旅客進出嘉義站時，務必注意安全。

丹娜絲颱風 高鐵

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