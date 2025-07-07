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丹娜絲颱風受地形破壞減弱中！登陸前後雲林吹出17級強陣風 澎湖、台南16級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，台南市區電線桿傾倒砸中小轎車。記者劉學聖/攝影
中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，台南市區電線桿傾倒砸中小轎車。記者劉學聖/攝影

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華上午指出，中颱丹娜絲約上午5時減弱為輕颱，暴風圈也縮小，中心已於今(7)日6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

伍婉華指出，丹娜絲7日7時的中心位置在台北的西北方約60公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行。現在逐漸向北移動，強度受破壞，且受到北方高壓向西伸展，明天清晨會往西移動，但偏西或偏西南，需再觀察。

伍婉華指出，丹娜絲影響期間，很多地方出現強風豪雨，昨晚從嘉義布袋登陸之後一路北上，今天清晨2時大約在南投，旺盛對流及結構受地形影響在減弱中，但仍有一波波強的對流雲系移入，中南部山區仍有不斷降雨狀況，雲林以南在颱風中心登陸之後普遍出現60-70毫米時雨量。

最大陣風方面，伍婉華指出，颱風登陸前，澎湖東吉、台南七股都出現16級強陣風；颱風登陸之後，雲林口湖出現17級強陣風，嘉義布袋也有14級強陣風。颱風中心登陸的地方，包括雲嘉南及澎湖普遍出現14級強陣風，內陸地區也有11到12級強陣風，其他地區沿海也有9-10級強陣風。

伍婉華指出，目前台灣附近各海面風浪仍大，浪高約3至4米並有長浪。颱風外圍環流沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今日中午前後台東縣為黃色燈號，有局部36度左右高溫出現的機率。

氣象署統計，7月5日0時至7日7時出現較大累積雨量如下：屏東縣水利署牡丹631毫米、台東縣達仁林場571毫米、高雄市大寮385.5毫米、澎湖縣七美288.5毫米、雲林縣宜梧259毫米、嘉義縣南改義竹分場258毫米、台南市關子嶺250毫米。較大陣風區域如下：東吉島16級，台南、嘉義13級，彭佳嶼、古坑11級，蘇澳、蘭嶼10級。

氣象署指出，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，澎湖縣已有豪雨發生；今日高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、東半部(含蘭嶼、綠島)及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，強風驟雨讓台南市區不少路樹倒塌與招牌掉落。記者劉學聖/攝影
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丹娜絲颱風 氣象署

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