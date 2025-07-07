颱風夜高鐵像「屍速列車」！乘客崩潰：高雄到台中花了5小時

台灣高鐵昨（7/6）日深夜受丹娜絲颱風影響，致南部路段多處電力異常跳脫，共有3班次營運列車受到影響。一名網友發文透露原本搭22點55的高鐵前往台中，未料高鐵停駛、停電、搖晃，導致嘉義高鐵站變終點站，轉搭遊覽車到台中時已經4點39分了；另一名網友更直言這是她搭過最久的高鐵，像「屍速列車」一樣走走停停。

一名網友在Threads發文，表示自己搭乘22：55前往台中的高鐵，預定23：59到，在旅途中，因電力問題，經歷了停駛、停電、和車廂搖晃，最終在00：30在嘉義站下車，先是在0：45統計人數、01：45發麵包後，2：55再搭上遊覽車，到達台中火車站已是凌晨4：39了，很感謝辛苦的站務人員。

另一名網友也在Threads發文揭露此事件，透露在車廂內，因強風，導致系統將列車停在路上，搖搖晃晃，還曾經一度斷電，很像「屍速列車」的場景，花了55分鐘才到嘉義站，所有人被困住2小時，終於配到一輛Uber，歷經艱辛才在4點到達台中，原PO最後也十分感謝高鐵工作人員和司機大哥。

此文一出，不少網友很感謝司機，更分享自身的經歷，「真的很感謝這些司機，為了大家平安到家努力守候，感謝他們」、「給小費支持他」、「真是辛苦了，平安最重要」、「載我們去雲林的那個司機還下車移樹，剛離開高鐵站都沒有網路也沒有電，路上什麼都看不到。實在是太可怕了」、「辛苦了，希望大家都平安到家」。

此外，高鐵指出，今天（7/7）中午12時前，暫停台中至左營間的營運服務。自今早6時起，自南港站（南下）及台中站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。