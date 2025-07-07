上班了！北北基沒颱風假 北捷各路線今正常營運

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北即時報導
台北捷運文湖線。圖／聯合報系資料照
台北捷運文湖線。圖／聯合報系資料照

丹娜絲颱風來襲，北北基今天周一正常上班上課，北捷各路線正常營運，並視實際狀況彈性調整班距；捷運轉乘停車場、北投會館及捷運商品館正常營運。

北捷提醒，木柵機廠停車場僅於例假日(08:00~16:00)營業開放停車，平常日不開放；7月6日(週日)因水門管制，將汽車駛入本停車場之民眾，本(7)日均可取車駛出。

另外，水利處提醒，北市目前尚屬丹娜絲颱風陸上警戒區域範圍，因河濱公園相關設施昨日均已撤離，呼籲民眾，如非必要盡量避免前往河濱公園，如需前往河濱公園時請注意通行安全，妥善防風、防雨，以維人身安全，河濱相關設施將於颱風降低影響時盡速復原，尚未復原前，仍請民眾見諒 。

北捷相關諮詢，民眾可透過「台北捷運GO」App、車站廣播、告示、旅客資訊顯示器、月台電視等獲得列車到站訊息及營運狀況等相關資訊，亦可洽詢台北捷運24小時客服專線：(02)25363001轉9、臺北市民當家熱線：1999（外縣市02-27208889），或瀏覽台北捷運公司網站。

丹娜絲颱風

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