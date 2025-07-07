丹娜絲颱風眼牆組織真材實料 吳聖宇：非常可怕的小鋼砲結構

中颱丹娜絲昨天晚間23時40分登陸嘉義布袋，今天上午5時減弱為輕颱，並於上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，丹娜絲颱風昨天深夜23:40在嘉義布袋登陸，可能是自1905年無名颱風B29以來，再度有颱風等級的熱帶氣旋登陸嘉義縣沿海的紀錄。

吳聖宇指出，從雷達及地面風場追蹤，颱風中心登陸後應該有一路深入到南投山區，舊中心大約自凌晨3點後逐漸模糊，接著在新竹附近，也就是海峽北部逐漸有新的風場環流中心出現，到清晨5點的風場觀測，海峽北部的環流中心似乎已經趨於明顯，不過CWA的官方定位仍在苗栗沿岸，後續可能會往北追定位。

吳聖宇指出，昨晚起到今天凌晨在中南部的民眾，尤其是從台南往北一直到雲林、南投一帶應該都有感受到驚人的風力，相當大範圍都觀測到12級以上的陣風，甚至不少測站有15-16級陣風，平均風來到11-13級測站也不少，證明從雷達上看到丹娜絲颱風在海峽上建構出來的眼牆組織是真材實料，非常可怕的小鋼砲結構。

吳聖宇指出，今天(7日)颱風將繼續恢復原本的往北北東移動路徑，午後逐漸遠離台灣附近，颱風警報可望解除，但是西南到偏南風帶來的降雨還要持續一段時間，西半部地區在今天白天要持續注意降雨的情況，晚間之後雨勢應該會緩和或停止下來，這個颱風對台灣的影響也算告一段落。