快訊

丹娜絲強襲！高鐵今午12時前「台中至左營暫停營運」 全天只開自由座

颱風首登陸嘉義創紀錄！強風猛轟破壞力驚人 水塔招牌紅綠燈掉落

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風眼牆組織真材實料 吳聖宇：非常可怕的小鋼砲結構

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，強風驟雨讓台南市區不少路樹倒塌與招牌掉落。記者劉學聖/攝影
中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，強風驟雨讓台南市區不少路樹倒塌與招牌掉落。記者劉學聖/攝影

中颱丹娜絲昨天晚間23時40分登陸嘉義布袋，今天上午5時減弱為輕颱，並於上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，丹娜絲颱風昨天深夜23:40在嘉義布袋登陸，可能是自1905年無名颱風B29以來，再度有颱風等級的熱帶氣旋登陸嘉義縣沿海的紀錄。

編輯推薦

吳聖宇指出，從雷達及地面風場追蹤，颱風中心登陸後應該有一路深入到南投山區，舊中心大約自凌晨3點後逐漸模糊，接著在新竹附近，也就是海峽北部逐漸有新的風場環流中心出現，到清晨5點的風場觀測，海峽北部的環流中心似乎已經趨於明顯，不過CWA的官方定位仍在苗栗沿岸，後續可能會往北追定位。

吳聖宇指出，昨晚起到今天凌晨在中南部的民眾，尤其是從台南往北一直到雲林、南投一帶應該都有感受到驚人的風力，相當大範圍都觀測到12級以上的陣風，甚至不少測站有15-16級陣風，平均風來到11-13級測站也不少，證明從雷達上看到丹娜絲颱風在海峽上建構出來的眼牆組織是真材實料，非常可怕的小鋼砲結構。

吳聖宇指出，今天(7日)颱風將繼續恢復原本的往北北東移動路徑，午後逐漸遠離台灣附近，颱風警報可望解除，但是西南到偏南風帶來的降雨還要持續一段時間，西半部地區在今天白天要持續注意降雨的情況，晚間之後雨勢應該會緩和或停止下來，這個颱風對台灣的影響也算告一段落。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，強風驟雨讓台南市區不少路樹倒塌與招牌掉落。記者劉學聖/攝影
中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，強風驟雨讓台南市區不少路樹倒塌與招牌掉落。記者劉學聖/攝影

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸千人報現況

中颱丹娜絲暴風圈恐掃全台 吳聖宇：這些地方要防強風豪雨

丹娜絲颱風中心若登陸 吳聖宇：非常罕見案例

丹娜絲颱風最快今生成 專家：不排除台中以南登陸 全台有機會海陸警

相關新聞

雲林出現17級強陣風 丹娜絲減弱輕颱今晨6時桃園、新竹交界出海

丹娜絲昨（6日）晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部...

丹娜絲颱風攜劇烈風雨 高鐵今中午12時前「台中至左營暫停營運」

丹娜絲颱風造成雲嘉地區昨深夜風雨增強，大量異物吹進高鐵雲林至台南軌道，並橫跨電車線，高鐵公司宣布，為確保營運安全、加強南...

丹娜絲減為輕颱 上午6時桃園新竹交界出海

丹娜絲減為輕颱，中央氣象署指出，上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海，目前在台北的西方約50公里之處，以每小時21轉9公...

整理包／丹娜絲來襲全台宣布了！13縣市放颱風假 7日停班課一覽

丹娜絲已增強為中度颱風，中心位於澎湖南南西方海面，正向北北東移動，暴風圈已進入台灣西南近海，今下午4時暴風圈已接觸到南高屏沿岸，對全台及澎湖構成威脅。《聯合新聞網》將持續整理各縣市停班停課情形，為您提供最新資訊。

丹娜絲颱風眼牆組織真材實料 吳聖宇：非常可怕的小鋼砲結構

中颱丹娜絲昨天晚間23時40分登陸嘉義布袋，今天上午5時減弱為輕颱，並於上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海。天氣風險公...

丹娜絲颱風發威！雲嘉南沿海吹14-16級強陣風 粉專：直逼中颱上限

中颱丹娜絲昨天晚間23時40分登陸嘉義布袋，今天上午5時減弱為輕颱，並於上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海。氣象粉專「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。