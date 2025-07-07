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丹娜絲颱風發威！雲嘉南沿海吹14-16級強陣風 粉專：直逼中颱上限
中颱丹娜絲昨天晚間23時40分登陸嘉義布袋，今天上午5時減弱為輕颱，並於上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲是120年來首個由嘉義登陸的颱風，也是繼1986年韋恩颱風以來，再次有中度颱風登陸台灣中部。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲颱風直到登陸前都還不斷增強，晚間到凌晨在雲嘉南的沿海，普遍吹出14-16級的強陣風，台南氣象站13級，站史第3；永康氣象站12級，站史第２；嘉義氣象站13級，站史第2；而被颱風核心輾過的澎湖東吉島也飆出了16級的強陣風，站史第６。這些驚人的風力數據真的是直逼中颱上限。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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