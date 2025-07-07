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颱風首登陸嘉義創紀錄！強風猛轟破壞力驚人 水塔招牌紅綠燈掉落

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丹娜絲減為輕颱 上午6時桃園新竹交界出海

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
丹娜絲減為輕颱，上午6時左右在桃園新竹交界出海。擷取自中央氣象署網站
丹娜絲減為輕颱，上午6時左右在桃園新竹交界出海。擷取自中央氣象署網站

丹娜絲減為輕颱，中央氣象署指出，上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海，目前在台北的西方約50公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行。台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

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丹娜絲颱風

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