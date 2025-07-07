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丹娜絲減為輕颱 上午6時桃園新竹交界出海
丹娜絲減為輕颱，中央氣象署指出，上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海，目前在台北的西方約50公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行。台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮應嚴加戒備。
海上警戒：台灣北部海面、臺灣海峽北部、臺灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
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