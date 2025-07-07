雲林出現17級強陣風 丹娜絲減弱輕颱今晨6時桃園、新竹交界出海

丹娜絲昨（6日）晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，並於今清晨5時減弱為輕度颱風，中央氣象署宣布，丹娜絲颱風已於今晨6時左右於桃園、新竹交界附近出海。

丹娜絲中心位置於今晨6時位於台北的西方約50公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行，中心氣壓升至980百帕，近中心最大風速降至每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑消失殆盡。

氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華指出，暴風圈向北移動，目前已解除台南以南、台東、澎湖陸警；南邊海面、東南邊海面也解除海警。

伍婉華說，丹娜絲昨晚從嘉義布袋登陸後一路北上，到今凌晨2時移動到南投，再逐漸北上，其對流雲系受地形影響減弱，雖結構減弱，但仍有一波波較強對流雲系，因此中南部山區仍須注意降雨狀況。

伍婉華表示，雲林以南颱風中心登陸向北移動過程，出現60至70毫米雨量；強風部分，在颱風登陸之前，澎湖東吉島、台南七股曾出現16級強陣風，登陸後，雲林口湖出現17級強陣風、嘉義布袋14級強陣風。

未來天氣部分，伍婉華說，海面上風浪仍強，會有3至4米浪高；目前發布陸上警報區域包含嘉義以北、花蓮以北區域，颱風逐漸向北移動過程，其強度仍會受到破壞，到明天清晨，由於北方高壓向西伸展，颱風會往向西移動狀況，向西移動過程中，究竟是偏西或西南還要觀察。