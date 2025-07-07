創120年來首個登陸嘉義颱風 丹娜絲今晨5時減弱為輕颱

丹娜絲昨（6日）晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，但由於丹娜絲登陸後，其路徑比預估還要偏東，幾乎直撞中央山脈，導致其結構遭破壞，丹娜絲已在今天清晨5時減弱為輕度颱風。中央氣象署宣布，丹娜絲颱風已於今晨6時左右於桃園、新竹交界附近出海。

丹娜絲今晨5時的中心位置在北緯24.6度，東經120.9度，即在台北的西南方約80公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行。

根據最新資料顯示，丹娜絲已減弱為輕度颱風，暴風圈也縮小，目前中心位置在台北西南方，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢。

陸上警戒範圍包含新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮；海上警戒範圍包含台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署資料指出，丹娜絲颱風結構大幅受損，中心氣壓已提升至980百帕，暴風半徑僅剩120公里，十級風平均暴風半徑消失殆盡，近中心最大風速從昨晚間的每秒40公尺降至每秒28公尺，瞬間最大陣風也僅剩每秒35公尺，相當於12級風。

但氣象署仍在今清晨5時28分針對21縣市發布強風特報，影響時間至今天入夜，警戒範圍包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣。