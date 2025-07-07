中颱丹娜絲深夜嘉縣布袋登陸 狂風暴雨嘉義如進入瘋狂搖滾區

中度颱風丹娜絲中心深夜由嘉義縣沿海布袋登陸，颱風挾帶逾13級強陣風及暴雨，許多民眾驚恐夜睡不著，有網友形容嘉義進入瘋狂搖滾區，感覺房子快被拆掉了。在地多個社群網友貼停電狂風暴雨訊息，台電嘉義區處說，目前風強雨驟電力調度中。

有網友說，「這一次風雨真的很大，我家花園的戶外椅吹到別人家花園去了」、「害怕、風雨超大」、「 平安平安、風大到嚇人」、「是真的滿恐怖、感覺屋頂快被掀了」、「天佑台灣、風真的很誇張、我們大樓快被拆了」

「感覺房子整個好搖喔！窗戶也貼膠帶了」、「我家這電力斷斷續續，還以為是什麼遊樂設施」、「千萬別出門、外面鐵皮轟轟叫」、「覺得地板有點搖、風雨變好大停電了、真的很恐怖，睡不太著」、「搖滾區大家都一樣、我家對面的招牌，感覺要飛了、超恐怖，從沒遇過這樣子的。」