中颱丹娜絲深夜嘉縣布袋登陸 狂風暴雨嘉義如進入瘋狂搖滾區
中度颱風丹娜絲中心深夜由嘉義縣沿海布袋登陸，颱風挾帶逾13級強陣風及暴雨，許多民眾驚恐夜睡不著，有網友形容嘉義進入瘋狂搖滾區，感覺房子快被拆掉了。在地多個社群網友貼停電狂風暴雨訊息，台電嘉義區處說，目前風強雨驟電力調度中。
有網友說，「這一次風雨真的很大，我家花園的戶外椅吹到別人家花園去了」、「害怕、風雨超大」、「 平安平安、風大到嚇人」、「是真的滿恐怖、感覺屋頂快被掀了」、「天佑台灣、風真的很誇張、我們大樓快被拆了」
「感覺房子整個好搖喔！窗戶也貼膠帶了」、「我家這電力斷斷續續，還以為是什麼遊樂設施」、「千萬別出門、外面鐵皮轟轟叫」、「覺得地板有點搖、風雨變好大停電了、真的很恐怖，睡不太著」、「搖滾區大家都一樣、我家對面的招牌，感覺要飛了、超恐怖，從沒遇過這樣子的。」
中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖東南方約60公尺，以每小時25轉12公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速從原先的每秒38公尺，增強為每秒40公尺。中央氣象署表示，丹娜絲颱風已於晚間11時40分前後，由嘉義縣布袋登陸。
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