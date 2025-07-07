中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖東南方約60公尺，以每小時25轉12公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速從原先的每秒38公尺，增強為每秒40公尺。中央氣象署表示，丹娜絲颱風已於昨（6日）晚間11時40分前後，由嘉義縣布袋登陸。

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，目前雲林以南風雨最明顯，清晨之前需嚴加戒備。颱風中心一部分正準備進入嘉南沿海上空，稍晚就會登陸，周遭對流雲系持續為雲嘉南及澎湖地區帶來明顯風雨，目前澎湖東吉島16級陣風、台南七股16級陣風，台南人工測站偵測到13級強陣風，隨著颱風逐漸往台南沿岸接近，雲嘉南風雨最為劇烈，高雄、屏東受颱風影響也有10至11級陣風出現。

降雨部分，劉宇其指出，昨天早上雨勢較大的花東地區變得較為緩和，昨晚至今清晨，降雨主要區域是在西部地區及澎湖，有局部性大雨及豪雨，或有短延時強降雨。

劉宇其說，澎湖甚至出現3小時180多毫米累積雨量，因此氣象署稍早也針對澎湖、高屏山區大豪雨等級的豪雨特報，其他地區也有局部性大雨發生機會，今天白天隨著颱風逐漸北上，降雨明顯趨緩，北部雨勢仍大，直到今天入夜整體降雨才有逐步趨緩狀況。