快訊

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

影／中颱丹娜絲夜襲南台灣 深夜風強雨驟3萬戶停電

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟。記者劉學聖／攝影

中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流造成嚴重停電災情，截至6日晚間10時，共造成台電高雄區營業處轄區高達3萬274戶停電，主要區域包括岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地區，在高雄市區深夜風雨逐漸增強，雖然人車稀少還是有機車騎士冒著風雨趕路回家，有民眾外出採買被強勁風雨淋成落湯雞，市區也有不少路樹及廣告招牌掉落，幸好沒有傳出嚴重傷亡。

台電高雄區營業處表示風雨晚間6時30分開始逐漸增強，累計至晚間10時，3個多小時內共造成31條饋線跳電，事故原因多為樹竹碰觸及多起斷線。目前復電6271戶，仍停電戶數2萬4003戶，都在積極搶修中，因高雄停電戶數為全台最嚴重的地區，明天上午也會有屏東區處4個工作班同仁趕赴支援搶修。

中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，民眾外出採買都被淋成落湯雞。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，民眾外出採買都被淋成落湯雞。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，民眾外出採買被淋成落湯雞。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，民眾外出採買被淋成落湯雞。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，也有不少路樹倒塌。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，也有不少路樹倒塌。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，民眾外出採買被淋成落湯雞。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，民眾外出採買被淋成落湯雞。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，民眾外出採買都被淋成落湯雞。記者劉學聖／攝影
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟，民眾外出採買都被淋成落湯雞。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風

延伸閱讀

全台最慘！丹娜絲風雨釀高雄3萬戶停電 台電漏夜搶修中

丹娜絲中心「已在台南隔壁」！渦旋發展致北部雨變大 3地下到發紅

整理包／丹娜絲來襲全台宣布了！13縣市放颱風假 7日停班課一覽

中颱丹娜絲來勢洶洶　中華航空明天部分航班異動

相關新聞

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖東南方約60公尺，以每小時25轉12公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓950百帕，近中心...

整理包／丹娜絲來襲全台宣布了！13縣市放颱風假 7日停班課一覽

丹娜絲已增強為中度颱風，中心位於澎湖南南西方海面，正向北北東移動，暴風圈已進入台灣西南近海，今下午4時暴風圈已接觸到南高屏沿岸，對全台及澎湖構成威脅。《聯合新聞網》將持續整理各縣市停班停課情形，為您提供最新資訊。

中颱丹娜絲再增強 預估深夜至明凌晨從雲嘉南一帶登陸

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南方約70公尺，中心氣壓960百帕，近中心最大風速從原先的每秒35公尺，增強為每秒38公尺，...

強度更強！丹娜絲路徑超罕見 似「39年前韋恩颱風」

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，下午2時其暴風圈接觸到澎湖南邊小島，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今下...

丹娜絲襲台！釀28傷、2萬餘戶停電　7縣市累計撤離2853人

中颱丹娜絲來襲，中央災害變中心今晚召開第6次工作會報，氣象署指出颱風目前中心位於澎湖的南南西方約 120 公里向北北東轉...

颱風丹娜絲襲台 高鐵7月7日改「每小時3班」、全車自由座

颱風丹娜絲襲台，台灣高鐵今天宣布，明天全天調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上）每小時分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。