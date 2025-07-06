影／中颱丹娜絲夜襲南台灣 深夜風強雨驟3萬戶停電
中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流造成嚴重停電災情，截至6日晚間10時，共造成台電高雄區營業處轄區高達3萬274戶停電，主要區域包括岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地區，在高雄市區深夜風雨逐漸增強，雖然人車稀少還是有機車騎士冒著風雨趕路回家，有民眾外出採買被強勁風雨淋成落湯雞，市區也有不少路樹及廣告招牌掉落，幸好沒有傳出嚴重傷亡。
台電高雄區營業處表示風雨晚間6時30分開始逐漸增強，累計至晚間10時，3個多小時內共造成31條饋線跳電，事故原因多為樹竹碰觸及多起斷線。目前復電6271戶，仍停電戶數2萬4003戶，都在積極搶修中，因高雄停電戶數為全台最嚴重的地區，明天上午也會有屏東區處4個工作班同仁趕赴支援搶修。
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