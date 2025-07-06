全台最慘！丹娜絲風雨釀高雄3萬戶停電 台電漏夜搶修中

中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因持續滯留，夾帶環流造成高雄市嚴重停電災情，截至晚間10時，造成全市3萬274戶停電，主要區域為岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地；據統計已造成31條饋線跳電，事故原因多為樹枝碰觸和多起斷線，目前已復電6271戶，停電戶數仍有2萬4003戶。

台電高雄區營業處表示，目前動員147位工程人員、33輛工程車、20輛吊臂車、24輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機，將漏夜進行電力修復。此外，因高雄停電戶數為全台最嚴重的地區，明天會有屏東區處4個工作班同仁趕赴支援搶修，盡可能降低對用戶帶來的影響，預計明天入夜以前完成全數復電。

過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。台電提醒民眾務必加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電高雄區營業處強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，此外台電亦提供1911 客服專線給民眾使用(或高雄區處停電通報電話07-5213646)。

針對颱風造成的停電事故，台電表示復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾多加體諒。