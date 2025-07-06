快訊

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最慘！丹娜絲風雨釀高雄3萬戶停電 台電漏夜搶修中

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
中颱丹娜絲夾帶環流造成高雄市嚴重停電災情，截至晚間10時，造成全市3萬274戶停電，主要區域包括岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地。圖／台電提供
中颱丹娜絲夾帶環流造成高雄市嚴重停電災情，截至晚間10時，造成全市3萬274戶停電，主要區域包括岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地。圖／台電提供

中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因持續滯留，夾帶環流造成高雄市嚴重停電災情，截至晚間10時，造成全市3萬274戶停電，主要區域為岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地；據統計已造成31條饋線跳電，事故原因多為樹枝碰觸和多起斷線，目前已復電6271戶，停電戶數仍有2萬4003戶。

編輯推薦

台電高雄區營業處表示，目前動員147位工程人員、33輛工程車、20輛吊臂車、24輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機，將漏夜進行電力修復。此外，因高雄停電戶數為全台最嚴重的地區，明天會有屏東區處4個工作班同仁趕赴支援搶修，盡可能降低對用戶帶來的影響，預計明天入夜以前完成全數復電。

過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。台電提醒民眾務必加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電高雄區營業處強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，此外台電亦提供1911 客服專線給民眾使用(或高雄區處停電通報電話07-5213646)。

針對颱風造成的停電事故，台電表示復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾多加體諒。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸千人報現況

丹娜絲中心「已在台南隔壁」！渦旋發展致北部雨變大 3地下到發紅

整理包／丹娜絲來襲全台宣布了！13縣市放颱風假 7日停班課一覽

中颱丹娜絲來勢洶洶　中華航空明天部分航班異動

相關新聞

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖東南方約60公尺，以每小時25轉12公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓950百帕，近中心...

整理包／丹娜絲來襲全台宣布了！13縣市放颱風假 7日停班課一覽

丹娜絲已增強為中度颱風，中心位於澎湖南南西方海面，正向北北東移動，暴風圈已進入台灣西南近海，今下午4時暴風圈已接觸到南高屏沿岸，對全台及澎湖構成威脅。《聯合新聞網》將持續整理各縣市停班停課情形，為您提供最新資訊。

中颱丹娜絲再增強 預估深夜至明凌晨從雲嘉南一帶登陸

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南方約70公尺，中心氣壓960百帕，近中心最大風速從原先的每秒35公尺，增強為每秒38公尺，...

強度更強！丹娜絲路徑超罕見 似「39年前韋恩颱風」

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，下午2時其暴風圈接觸到澎湖南邊小島，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今下...

丹娜絲襲台！釀28傷、2萬餘戶停電　7縣市累計撤離2853人

中颱丹娜絲來襲，中央災害變中心今晚召開第6次工作會報，氣象署指出颱風目前中心位於澎湖的南南西方約 120 公里向北北東轉...

颱風丹娜絲襲台 高鐵7月7日改「每小時3班」、全車自由座

颱風丹娜絲襲台，台灣高鐵今天宣布，明天全天調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上）每小時分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。