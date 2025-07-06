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中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

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丹娜絲中心「已在台南隔壁」！渦旋發展致北部雨變大 3地下到發紅

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象粉專上傳丹娜絲目前的雷達迴波圖指出，颱風中心「已經在台南隔壁了」。圖／截自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
氣象粉專上傳丹娜絲目前的雷達迴波圖指出，颱風中心「已經在台南隔壁了」。圖／截自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

中央氣象署預估，中颱丹娜絲最快今深夜從雲嘉南登陸，今晚入夜至明清晨風雨最大，今晚間9時45分針對20縣市發布豪雨特報。氣象粉專上傳丹娜絲目前的雷達迴波圖指出，颱風中心「已經在台南隔壁了」；天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇則提醒，除中南部慎防豪雨，北部風雨也會逐漸變得明顯。

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氣象署今晚間9時45分發布豪雨特報，影響時間持續到明天（7日）上午，大豪雨警戒範圍包含高雄市山區、屏東縣山區、澎湖縣；豪雨警戒區包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島；大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

氣象署表示，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天（6日）恆春半島已有超大豪雨，台東縣已有大豪雨發生；今晚至明日上午澎湖縣、高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）有局部大雨發生的機率；需注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文指出，丹娜絲仍在「稍稍增強」，過去3小時穩定朝東北移動，暴風圈已籠罩彰化以南及台東，最新預報顯示，颱風中心將於今深夜至明天凌晨間在「嘉義～彰化」登陸，隨後西部大縱走穿越「彰化～新竹」，預計明天清晨在桃園附近出海，在此期間「中、南部地區風雨會快速增強中」。

台灣颱風論壇也上傳丹娜絲目前的雷達迴波圖，只見颱風中心「已經在台南隔壁了」；另外，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇也表示，台灣東北角的旺盛對流因對流劇烈的潛熱釋放，似乎有渦旋發展的現象，「因為尺度跟丹娜絲差不多大，有可能讓丹娜絲更有機會偏向陸地一些，不排除登陸後，原中心消失，再由北邊副中心取代後繼續北上回到原本路徑的機會」，不僅中南部民眾需特別注意，北部地區也因此渦旋的通過，「風雨有變得明顯的機會。」

丹娜絲颱風

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