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中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

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農民搶收 西螺果菜市場估今菜價明顯上漲

聯合報／ 記者蔡維斌曾增勳林宛諭黃于凡林麗玉李柏澔／連線報導
丹娜絲颱風影響西半部劇烈，彰化菜農說前天傍晚花椰菜田就泡在水中，趕緊出動抽水機抽水。圖／民眾提供
丹娜絲颱風影響西半部劇烈，彰化菜農說前天傍晚花椰菜田就泡在水中，趕緊出動抽水機抽水。圖／民眾提供

丹娜絲颱風對西半部影響劇烈，農民昨紛紛搶收蔬果降低損失，重要蔬菜產地雲林縣西螺果菜市場預估，今天開市進貨量應會增加，但菜價可能會有明顯漲幅；彰化縣則有稻農搶收稻穀，聯絡糧商卻不願來收，急得跳腳。

台北市蔬菜昨到貨量約一三五三噸，每公斤菜價卅七點二元再漲逾一成，豬價也來到一公斤一○七元的新高。農業部表示，受颱風預期心理導致買氣強勁，蔬菜仍供應無虞，也已協調台糖調度毛豬滿足民生所需。

雲林西螺地區菜農擔心田區地勢低窪，雨水直接灌入，趁風雨還小趕緊搶收。大陸妹等蔬菜因剛播種，還要等兩周才能採收，農民拉網做好防護。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，前天到貨量 約八百多公噸，由於農民颱風前會搶收，今天開市預估進貨量可能會超過九百公噸，但菜價可能也會有明顯漲幅。

桃園市復興區月初正值水蜜桃成熟期，果農昨緊急搶收避免損失，復興區農會總幹事高理忠說，搶收約卅、四十公頃、約為今年產量三分之一。

彰化縣埔鹽鄉的稻穀九分熟，農民怕颱風造成倒伏，昨一早就出動繼續搶收稻穀，卻傳出聯絡糧商不願來收，「說怕下雨」；多名農民無奈地說，還有約廿公頃稻穀要收，今年價錢又好，每百台斤濕穀可賣逾一千兩百元，一分地可賺兩萬多元，若糧商不收可虧大了。

雲嘉地區沿海昨上午風浪明顯變大，不少蚵農出海搶收，蚵筏忙著進進出出，也將外海蚵棚拖回港區避風，蚵農說，養蚵最怕風浪大，養在海域的蚵棚容易被沖走，今年蚵的品質還不差，價格也維持在每台斤一百六十元以上。

丹娜絲颱風

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