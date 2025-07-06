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中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

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高屏豪雨 居民「淹怕了」裝防水閘門自救

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
高雄美濃區的店家去年颱風時「淹怕了」，昨趕在大雨來襲前裝上防水閘門自保。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃區的店家去年颱風時「淹怕了」，昨趕在大雨來襲前裝上防水閘門自保。記者徐白櫻／攝影

中颱丹娜絲侵襲，據統計截至昨晚十時造成全台廿八人受傷，一般災情一四三件，曾停電五萬三千多戶，尚有二萬四千戶待修復。總統賴清德昨至中央災害應變中心聽取工作會報，呼籲中央與地方合作，審慎因應。

中颱丹娜絲緊貼台灣西岸北上，昨白天屏東恆春半島就雨勢驚人，滾滾泥流淹進住家；入夜後澎湖、高雄、台南出現最大十四級陣風，吹斷路樹橫躺路中，高雄一度多達三萬五千多戶停電。

屏東恆春半島昨首當其衝，上午就降下豪雨，屏東牡丹鄉至傍晚六時許，累積雨量已逾四五○毫米；滿州港口村橋頭路水灌入民宅，水流像小瀑布湍急，港口溪也暴漲，溢堤淹沒部分農田，幸無人員受傷。

高雄那瑪夏等山區昨早就緊急撤離一七七七人，屏東縣滿州、霧台等原鄉也撤離一四一人，台南市共疏散撤離九區一九九人，嘉義、雲林縣也有人撤離至安全地點收容或依親。

北北基桃今正常上班上課，台北市長蔣萬安臉書湧入大量留言，許多民眾直呼失望。桃園採分區停班課，網友留言也兩極。

丹娜絲颱風

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