中颱丹娜絲路徑罕見 今晨穿過中部降為輕颱

中度颱風丹娜絲昨晚風速增強，今天凌晨從雲林、嘉義、台南一帶穿過。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，丹娜絲是繼卅九年前韋恩颱風之後，首個從中部地區穿過的中颱，清晨降為輕度颱風。

丹娜絲昨下午四時暴風圈接觸到南高屏沿海，晚間八時四十分中心位置在澎湖南方約七十公里處，近中心最大風速從每秒卅五公尺增強至卅八公尺，七級風暴風半近一五○公里。

劉宇其指出，丹娜絲凌晨從雲林、嘉義、台南一帶穿過，這是繼卅九年前韋恩颱風之後，首個以中度颱風之姿登陸中部地區的颱風，這段期間風雨最為明顯，主要降雨區域以西半部與澎湖為主，有局部大雨或豪雨，尤其屏東、高雄山區有大豪雨等級降雨，今白天整體降雨稍趨緩，但北部雨勢仍大，今晚颱風遠離後，整體雨勢才會真正趨緩。

劉宇其指出，從五日起至昨晚八時止，屏東及台東出現較大累積雨量，屏東縣水利署牡丹五九九毫米、台東縣壽卡五四三毫米；較大陣風部分，東吉島十三級、彭佳嶼十一級、蘇澳及蘭嶼十級。

受颱風影響，台東縣綠島、蘭嶼及屏東小琉球交通船今停駛，三個離島共八百多人滯留島上，往返本島和澎湖的澎湖輪、金門往返泉州的金泉航線今也停航。

交通部航港局表示，昨離島船班有一四五航次停航，今有一二四航次停航；國內航班上午全取消，華航一航班取消、多航班延後；台鐵今中午十二時前，北迴線、南迴線、台東縣正常行駛，西部幹線對號列車停駛，區間車正常行駛。

高鐵預計今全天調整營運班表，自上午六時起取消原班表各班次列車，改由南港站及左營站，每小時分別發出三班每站停靠的全車自由座列車，端點站發車時刻均為整點、廿分及四十分；台中站於早上六時、六時卅分加開南下、北上各一班，總計四班。

考選部昨表示，一一四年公務人員高考三級考試順延至七月八日至十日舉行。