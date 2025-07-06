颱風丹娜絲來襲 高雄台南逾2萬戶尚未復電
颱風丹娜絲來襲，據台電統計，截至今天晚間10時，全台曾停電戶數5萬3764戶，其中2萬9695戶已修復，2萬4069戶尚未復電，以高雄市、台南市為主。
氣象署指出，颱風丹娜絲過去3小時再增強，目前近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137公里），相當於13級風，其暴風圈已籠罩澎湖、彰化以南及台東，對台灣各地及澎湖構成威脅，南部地區及澎湖風雨持續中，中部地區風雨也逐漸增大。
風雨影響搶修進度，根據台電統計，尚未復電縣市有高雄市1萬7354戶、台南市6602戶、屏東縣66戶、基隆市47戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言