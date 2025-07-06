丹娜絲襲台！釀28傷、2萬餘戶停電　7縣市累計撤離2853人

中颱丹娜絲來襲，中央災害變中心今晚召開第6次工作會報，氣象署指出颱風目前中心位於澎湖的南南西方約 120 公里向北北東轉東北進行，預計今晚至明天凌晨中心最接近西部沿岸，據統計颱風已造成全台28人受傷，22728戶停電，目前仍有5286戶待修復。

應變中心指出，颱風造成一般災情狀況總計143件，其中92件已處理，51件處理中。已發布3條土石流潛勢溪流紅色警戒、262條土石流潛勢溪流黃色警戒及11處大規模崩塌潛勢區。目前有雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等7縣市進行預防性疏散撤離，累計撤離人數共計2853 人。另外嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣共開設5處收容安置處所，累計收容安置人數共計 230 人。

交通部在會中指出，全台道路災情部分台9線405K+700(台東縣大溪路段)，土石泥流占用南下車道，預計晚間9時清除。公路預警封閉11處：台3線295K~336K(污水到大埔路段)、台8線77K(靈甫橋路段)、台8線83K~110K(饗堂至大禹嶺路段)、台18線34K~68K+500(觸口至福山路段)、台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)、台18線68K+500~88K(福山至阿里山路段)、台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)、台20線149K+001至180K+675(向陽至霧鹿路段)、台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)、台27線12K〜23K(中興至大津路段)、台29臨11線便道0K至12K(那瑪夏至五里埔路段)。

另外高速公路全線正常通行，台鐵因應南迴線雨勢較大，藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。南迴線逆行列車自313次（新左營14:36開）起各級列車均停駛，順行列車自3028次（台東14:25開）起各級列車均停駛。(3)南迴線逆行列車431次新自強號開放站票（騰雲座艙除外），順行列車308次、310次、314次新自強號開放站票（騰雲座艙除外）。