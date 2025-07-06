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39年後首個中部登陸中颱 丹娜絲最快今深夜登陸雲嘉南一帶

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國道族、高鐵族必經蘆竹區？ 北桃通勤族「有條件」颱風停班

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
圖為往年颱風民眾頂著風雨上班，傘都吹到變形。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
圖為往年颱風民眾頂著風雨上班，傘都吹到變形。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

北北基桃宣布7日正常上班上課，唯獨桃園市宣布包括蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停班課。由於工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工可不出勤，但這讓不少會利用國道、高鐵北上通勤的桃園居民感到相當困惑，到底行經「蘆竹區」是否可算合法停班？

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北北基桃被視為共同生活圈，主要是因為不少民眾會跨縣市往返。依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，非可歸責於勞工，雇主宜不扣發當日工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

若以居住在桃園區的勞工，平常開車或搭乘國道客運行經國道一號往北上，就會經過蘆竹區；又或者住在中壢青埔利用高鐵通勤去雙北上班的，高鐵高架路段同樣也會經過蘆竹區，到底這樣是否符合行經地的停班課條件？

桃園市政府勞動局官員表示，工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工可不出勤，因此上班路線必經蘆竹區的勞工，也符合以上條件。

由於桃園往返雙北地區的交通工具，還有台鐵可以利用，但台鐵路線並不會行經蘆竹區，這樣是否代表就算平常開車或搭乘國道客運、高鐵北上的勞工，其實可以改乘台鐵，就不會適用「必經」的定義，進而出現更多的通勤糾紛？

對此，桃園市政府勞動局官員表示，目前暫以平常勞工上班的交通方式會經過的路線為主；也就是，勞工平時是開車、搭乘國道客運或高鐵經過蘆竹區，就可以符合這次停班必經地的定義。

丹娜絲颱風

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