快訊

丹娜絲襲台！釀28傷、2萬餘戶停電 7縣市累計撤離2853人

39年後首個中部登陸中颱 丹娜絲最快今深夜登陸雲嘉南一帶

丹娜絲持續增強！明台鐵對號列車全停駛 陸海空交通異動一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天台鐵西部幹線對號列車停駛，但區間車正常營運。聯合報系資料照
明天台鐵西部幹線對號列車停駛，但區間車正常營運。聯合報系資料照

受到中颱丹娜絲影響，交通部航港局表示，今離島船班有145航次停航，預估明（7日）有124航次停航；航空部分，明天國內航班上午全取消，華航1航班取消、多航班延後；鐵路部分，明天台鐵西部幹線對號列車停駛，區間車全線正常行駛。

交通部航港局表示，今天離島船班有14航線、145航次停航，預估明天共有15航線、124航次停航；交通部民航局指出，今截至晚間6時，國內線取消276架次，國際暨兩岸航線取消56架次。

長榮航空、台灣虎航明天航班無異動；中華航空桃園往返香港、廣州、馬尼拉、胡志明、曼谷、熊本、大阪等13航班延後，香港飛往桃園航班提早起飛、CI601/CI602桃園往返香港航班取消；華信航空國內班機上午全數取消，下午陸續恢復正常營運，另為疏運離島旅客，將加開本島往返金門、澎湖航班。

鐵路部分，高鐵預計明天全天調整營運班表，自上午6時起取消原班表各班次列車，改由南港站及左營站，每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分；台中站於早上6時、6時30分加開南下、北上各1班，總計4班，每站停靠的全車自由座列車，以加強服務自台中站出發旅客。

高鐵提醒，明天末班列車預定發車時間為，南港站發車，晚間9時40分前往左營站、晚間10時40分前往台中站；左營站發車，晚間9時40分前往南港站、晚間10時40分前往台中站。

台鐵公司預估，明天中午12時前，北迴線、南迴線、台東縣正常行駛，西部幹線對號列車停駛；區間車正常行駛；平溪線、深澳線、內灣線、集集線提醒；六家線、沙崙線正常行駛；藍皮解憂號及觀光列車停駛。

丹娜絲颱風 交通部 台灣虎航 台鐵 自由座 航班 航線 華航 高鐵

延伸閱讀

39年後首個中部登陸中颱 丹娜絲最快今深夜登陸雲嘉南一帶

壟罩丹娜絲暴風圈中 澎湖宣布明天停班課

中颱丹娜絲再增強 預估深夜至明凌晨從雲嘉南一帶登陸

整理包／丹娜絲來襲全台宣布了！13縣市放颱風假 7日停班課一覽

相關新聞

整理包／丹娜絲來襲全台宣布了！13縣市放颱風假 7日停班課一覽

丹娜絲已增強為中度颱風，中心位於澎湖南南西方海面，正向北北東移動，暴風圈已進入台灣西南近海，今下午4時暴風圈已接觸到南高屏沿岸，對全台及澎湖構成威脅。《聯合新聞網》將持續整理各縣市停班停課情形，為您提供最新資訊。

中颱丹娜絲再增強 預估深夜至明凌晨從雲嘉南一帶登陸

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南方約70公尺，中心氣壓960百帕，近中心最大風速從原先的每秒35公尺，增強為每秒38公尺，...

強度更強！丹娜絲路徑超罕見 似「39年前韋恩颱風」

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，下午2時其暴風圈接觸到澎湖南邊小島，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今下...

丹娜絲襲台！釀28傷、2萬餘戶停電　7縣市累計撤離2853人

中颱丹娜絲來襲，中央災害變中心今晚召開第6次工作會報，氣象署指出颱風目前中心位於澎湖的南南西方約 120 公里向北北東轉...

颱風丹娜絲襲台 高鐵7月7日改「每小時3班」、全車自由座

颱風丹娜絲襲台，台灣高鐵今天宣布，明天全天調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上）每小時分...

桃園四區放颱風假 桃捷公司：機捷7月7日維持正常營運

颱風丹娜絲來襲，桃園市政府宣布7日除蘆竹、大園、觀音及新屋4區停班停課外，其餘照常上班及上課。桃園大眾捷運公司今晚表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。