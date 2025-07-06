丹娜絲持續增強！明台鐵對號列車全停駛 陸海空交通異動一次看
受到中颱丹娜絲影響，交通部航港局表示，今離島船班有145航次停航，預估明（7日）有124航次停航；航空部分，明天國內航班上午全取消，華航1航班取消、多航班延後；鐵路部分，明天台鐵西部幹線對號列車停駛，區間車全線正常行駛。
交通部航港局表示，今天離島船班有14航線、145航次停航，預估明天共有15航線、124航次停航；交通部民航局指出，今截至晚間6時，國內線取消276架次，國際暨兩岸航線取消56架次。
長榮航空、台灣虎航明天航班無異動；中華航空桃園往返香港、廣州、馬尼拉、胡志明、曼谷、熊本、大阪等13航班延後，香港飛往桃園航班提早起飛、CI601/CI602桃園往返香港航班取消；華信航空國內班機上午全數取消，下午陸續恢復正常營運，另為疏運離島旅客，將加開本島往返金門、澎湖航班。
鐵路部分，高鐵預計明天全天調整營運班表，自上午6時起取消原班表各班次列車，改由南港站及左營站，每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分；台中站於早上6時、6時30分加開南下、北上各1班，總計4班，每站停靠的全車自由座列車，以加強服務自台中站出發旅客。
高鐵提醒，明天末班列車預定發車時間為，南港站發車，晚間9時40分前往左營站、晚間10時40分前往台中站；左營站發車，晚間9時40分前往南港站、晚間10時40分前往台中站。
台鐵公司預估，明天中午12時前，北迴線、南迴線、台東縣正常行駛，西部幹線對號列車停駛；區間車正常行駛；平溪線、深澳線、內灣線、集集線提醒；六家線、沙崙線正常行駛；藍皮解憂號及觀光列車停駛。
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