39年後首個中部登陸中颱 丹娜絲最快今深夜登陸雲嘉南一帶

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南方約70公尺，中心氣壓960百帕，近中心最大風速從原先的每秒35公尺，增強為每秒38公尺，與39年路徑相似的韋恩颱風強度一致。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，丹娜絲為韋恩颱風之後，首個登陸中部地區的中度颱風，預估今深夜至明清晨從雲嘉南一帶登陸。

丹娜絲今下午2時其暴風圈接觸到澎湖南邊小島、下午4時暴風圈接觸到南高屏沿海，今晚8時中心位置在澎湖南方約70公里處，中心氣壓960百帕，近中心最大風速從每秒35公尺增強至38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風暴風半近150公里，十級風暴風半徑50公里。

劉宇其表示，丹娜絲以每小時35轉15公里速度，向北北東進行，預測明（7日）晚8時的中心位置在台北的北北東方約270公里處。

根據最新資料顯示，丹娜絲過去3小時強度增強，其暴風圈已籠罩澎湖、彰化以南及台東，對台灣各地級澎湖構成威脅，南部及澎湖風持續，中部風雨也逐漸增大。

劉宇其說，今晚至明上半天為風雨影響最大時刻，今晚至明清晨，雲林、嘉縣、台南、澎湖局部地區平均風12級以上或陣風14級以上；彰化、高雄局部地區有平均風9至以上或陣風11級以上機率；基隆、台北、新北、桃園、竹市、竹縣、苗栗、台中、南投、嘉市、屏東、宜蘭、花蓮、台東（蘭嶼綠島）、金門、連江局部地區平均風6級以上或陣風8級以上。

劉宇其指出，從昨（5日）起至今晚8時止，屏東及台東出現較大累積雨量，屏東縣水利署牡丹599毫米、台東縣壽卡543毫米；較大陣風部分，東吉島13級、彭佳嶼11級、蘇澳及蘭嶼10級。

劉宇其表示，預估丹娜絲今深夜至明凌晨，「從雲林、嘉義、台南一帶登陸」，並以中度颱風水準登陸，成為繼39年前韋恩颱風之後，首個以中度颱風之姿登陸中部地區的颱風，並可能在登陸後，於明天凌晨降為輕度颱風。

劉宇其指出，颱風今深夜就會通過澎湖，由台灣西部海岸線北上，路線偏東預估今深夜就會從中部地區登陸，這段期間風雨最為明顯，主要降雨區域以西半部與澎湖為主，有局部大雨或豪雨，尤其屏東、高雄山區有大豪雨等級降雨，明天白天整體降雨稍趨緩，但北部與次仍大，明晚颱風更加遠裡，整體雨勢才會趨緩。