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桃園四區放颱風假 桃捷公司：機捷7月7日維持正常營運
颱風丹娜絲來襲，桃園市政府宣布7日除蘆竹、大園、觀音及新屋4區停班停課外，其餘照常上班及上課。桃園大眾捷運公司今晚表示，機捷7日維持正常營運，如有變更將另行公告。
桃園市政府晚間公告，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，宣布7日除蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停止上班、上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。
桃捷公司晚間說明，機場捷運7日維持正常營運。桃捷公司將隨時觀察颱風最新動態，如有營運狀態變更，將即時透過官網、臉書粉絲團第一時間發布，全線各車站也會加強站內廣播與即時公布營運資訊。旅客有任何問題，可撥打客服專線（03）286-8789進行查詢。
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