中颱丹娜絲再增強 預估深夜至明凌晨從雲嘉南一帶登陸

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南方約70公尺，中心氣壓960百帕，近中心最大風速從原先的每秒35公尺，增強為每秒38公尺，與39年路徑相似的韋恩颱風強度一致。根據最新資料顯示，丹娜絲過去3小時強度增強，其暴風圈已籠罩澎湖、彰化以南及台東，目前澎湖時雨量已逾50毫米。

氣象署表示，今晚至明清晨，雲林、嘉縣、台南、澎湖局部地區平均風12級以上或陣風14級以上，彰化、高雄局部地區有平均風9至以上或陣風11級以上機率；基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、搖粒、台中、南投、嘉市、彭東、宜蘭、花蓮、台東（蘭嶼綠島）、金門、連江局部地區平均風6級以強或陣風8級以上。

氣象署預估，「丹娜絲今深夜至明凌晨，從雲林、嘉義、台南一帶登陸」，並以中度颱風水準登陸，並可能在明天凌晨降為輕度颱風。