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颱風丹娜絲襲台 高鐵7月7日改「每小時3班」、全車自由座

中央社／ 台北6日電
台灣高鐵今天宣布，明天全天調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上）每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外）。（示意圖）記者魯永明／攝影
台灣高鐵今天宣布，明天全天調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上）每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外）。（示意圖）記者魯永明／攝影

颱風丹娜絲襲台，台灣高鐵今天宣布，明天全天調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上）每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外）。

根據中央氣象署觀測，颱風丹娜絲今天晚間7時的中心位置在北緯22.7度，東經 119.5度，即在澎湖的南方約100公里之處，以每小時28轉21公里速度，向北北東轉東北進行。

台灣高鐵今天晚間宣布，經整體評估營運安全，今天營運結束後，將待颱風風雨逐漸趨緩，立即展開軌道巡檢、安全檢查等各項作業，預計明天全天調整營運班表。

台灣高鐵說，明天取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上）每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為每小時的整點、20分及40分。

台灣高鐵表示，台中站將於上午6時及上午6時30分加開南下、北上各一班（共4班）每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

為確保旅客行程順暢，台灣高鐵指出，明天末班列車預定發車時間為南港站晚間9時40分前往左營站、晚間10時40分前往台中站；自左營站發車時間為晚間9時40分前往南港站、晚間10時40分前往台中站。

台灣高鐵表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行各車次自由座列車。

丹娜絲颱風

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