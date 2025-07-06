中颱丹娜絲來襲 北北基桃7日照常上班及上課

中颱丹娜絲襲台，臺北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布7日各機關學校照常上班及上課。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，6日至7日上午恆春半島有局部大豪雨或超大豪雨；臺東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市、花蓮縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、宜蘭地區及澎湖有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

風勢部分，受到颱風及其外圍環流，6日下午至7日晨，紅色燈號有澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率；橙色燈號為彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率則為黃色燈號，提醒民眾嚴加防範。