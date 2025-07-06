嘉義市明停班課 3定點垃圾車今晚暫停收運

丹娜絲颱風逼近臺灣，根據中央氣象署資訊，嘉義市明天平均風力達7至8級、最大陣風可達10至11級，已達停止上班上課標準，市長黃敏惠晚上8時宣布，明日停止上班、停止上課，另今晚22時20分起至明天早上5時20分將暫停3處垃圾定點收運。

黃敏惠指出，根據氣象資料研判，丹娜絲颱風自台灣海峽北上，行進路徑不僅快速，暴風半徑持續擴大，對台灣中南部、西半部地區將造成衝擊。丹娜絲颱風類型屬於氣象專家歸類「第九類」，百年來僅有6.62%機率出現，與2012年泰利颱風相當類似，須嚴加戒備。

市府表示，嘉義市因應丹娜絲颱風影響，垂楊路（文化公園旁）、文化路（土地銀行旁）及友愛路停車場前，今晚22時20分起至明天早上5時20分暫停垃圾定點收運，呼籲自主防災，避免不必要外出，並清除住家周邊排水孔或排水格柵枯枝落葉，維持排水暢通。