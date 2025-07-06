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丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

嘉義市明停班課 3定點垃圾車今晚暫停收運

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市災害應變中心今天下午5時提升為一級開設，市長黃敏惠指示各局處嚴陣以待。圖／嘉義市政府提供
嘉義市災害應變中心今天下午5時提升為一級開設，市長黃敏惠指示各局處嚴陣以待。圖／嘉義市政府提供

丹娜絲颱風逼近臺灣，根據中央氣象署資訊，嘉義市明天平均風力達7至8級、最大陣風可達10至11級，已達停止上班上課標準，市長黃敏惠晚上8時宣布，明日停止上班、停止上課，另今晚22時20分起至明天早上5時20分將暫停3處垃圾定點收運。

黃敏惠指出，根據氣象資料研判，丹娜絲颱風自台灣海峽北上，行進路徑不僅快速，暴風半徑持續擴大，對台灣中南部、西半部地區將造成衝擊。丹娜絲颱風類型屬於氣象專家歸類「第九類」，百年來僅有6.62%機率出現，與2012年泰利颱風相當類似，須嚴加戒備。

市府表示，嘉義市因應丹娜絲颱風影響，垂楊路（文化公園旁）、文化路（土地銀行旁）及友愛路停車場前，今晚22時20分起至明天早上5時20分暫停垃圾定點收運，呼籲自主防災，避免不必要外出，並清除住家周邊排水孔或排水格柵枯枝落葉，維持排水暢通。

黃敏惠表示，丹娜絲颱風行徑路線並未受到中央山脈屏障，入夜風雨影響可能更加直接且明顯，提醒市民切勿掉以輕心，務必配合各項防災措施，並持續關注嘉義市政府與各公部門發布的官方資訊，提醒切勿轉傳來源不明的訊息，以免誤導民眾、觸法受罰。

嘉義市明天平均風力達7至8級、最大陣風可達10至11級，7月7日停止上班、停止上課。圖／嘉義市政府提供
嘉義市明天平均風力達7至8級、最大陣風可達10至11級，7月7日停止上班、停止上課。圖／嘉義市政府提供

丹娜絲颱風 停班停課 嘉義 黃敏惠

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