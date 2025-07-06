嘉義縣明停班課 停電逾百戶、預防性撤離33人
丹娜絲颱風逼近，嘉義縣明天最大陣風可達11級以上且有豪大雨發生，山區未來24小時雨量預估達340毫米，已達停班停課標準，為維護縣民安全，今天預防性撤離低窪易淹水地區及山區共33人，嘉義縣政府也在今晚8時宣布，明日停止上班、停止上課。
公路局雲嘉南分局公告，台18線阿里山公路今天下午6時預警性封閉68.5至88公里（福山至阿里山），晚上8時預警性封閉34至68.5公里（觸口至福山）路段，以及台3線295至336公里（沄水到大埔）路段，明早8時視天候及道路狀況，再決定開放通行。
嘉義縣目前預防性撤離共33人，包括民雄鄉和平村2人、水上鄉柳新村3人、中埔鄉中崙村7人、梅山鄉瑞峰村1人、梅山鄉瑞里村2人、大埔鄉和平村4人、大埔鄉茄苳村14人。其中24人自行依親，水上鄉3人至奉天宮濟公廟收容，中埔鄉6人至阿里山月灣Villa收容。
嘉義山區午後風雨加劇，陸續傳出供電異常情形，台電嘉義區營業處統計，今天共有177戶用戶停電，已恢復供電159戶，復電率近9成，集中番路、竹崎、中埔及阿里山，多為強風或倒樹導致線路受損、開關跳脫、電桿傾倒，將全力搶修盡速復電。
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