中颱丹娜絲來勢洶洶 北北基宣布明照常上班上課

中颱丹娜絲來勢洶洶，台中、彰化、南投等多個縣市下午已宣布7日停班停課。北北基是共同生活圈，停辦課決策有一致共識，晚間8時宣布，雙北、基隆7日將照常上班上課。

新北市長侯友宜傍晚主持災變中心裁示，依照氣象團隊分析，新北明天清晨起將進入暴風圈，日雨量東、南側預估最高達220毫米，相當於豪雨等級；西側和北海岸也有100至200毫米，也是大雨等級。雖然明天中午過後，風雨就會逐漸趨緩，但氣象署下午4時報告指，明天上午上學、上班的時間點，也就是上午6時至12時，預估陣風8至9級。

雙北地區今天沒有明顯風雨，不過北市紅黃線上午10時已提早開放停車。新北藍色公路也暫時停航，新北33處山區及濱海YouBike站，6日午後2時起「可還不借」。丹娜絲在台灣西部海域往北移動，基隆市政府今午公告3處海域管制，新北市府也加強防範發生意外，海巡人員已在北部海岸巡查勸離民眾，以免發生危險。

各地對防颱嚴陣以待，民眾高度關注是否會放颱風假？北市長蔣萬安今天上午說，是否放颱風假會由北北基桃4市討論，晚間8時宣布。沒想到蔣萬安臉書，今天下午被大批網友湧入留言敲碗，不少人寫到「台北市民希望看市長霸氣宣布再帥一波」。

基北北桃4縣市首長7日將在基隆合體，一同出席合作交流平台會議，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑原訂都會出席，因應颱風來襲，各縣市首長要坐鎮防颱，基北北桃區域治理會議是否延期也受關注。