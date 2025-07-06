中颱丹娜絲來勢洶洶 華航明部分航班異動

中颱丹娜絲來勢洶洶，北部地區愈晚逐漸風雨增大，空中交通也因此受到影響，中華航空宣布，受丹娜絲颱風影響，明天（7日）部分航班異動。華航也建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

華航表示，CI-601／CI-602桃園往返香港航班取消來回一班。CI-922港飛往桃園航班提前一班。

航班延後部分，自外站返台航班有CI-151名古屋飛往桃園、CI-107東京成田飛往桃園、CI-121沖繩飛往桃園、CI-111福岡飛往桃園、CI-702馬尼拉飛往桃園、CI-279高松飛往桃園。

從桃園機場延後出發的班機，則有CI-172／CI-173桃園往返大阪、CI-194／CI-195桃園往返熊本、CI-835／CI-836桃園往返曼谷、CI-783／CI-784桃園往返胡志明市、CI-703／CI-704桃園往返馬尼拉、CI-521／CI-522桃園往返廣州、CI-915／CI-916桃園往返香港。

華航建議，旅客可多利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。