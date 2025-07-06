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丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

颱風丹娜絲來襲 台南市宣布7日停班課

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中颱丹娜絲強襲，台南晚間風勢雨量越發明顯。本報資料照片
中颱丹娜絲強襲，台南晚間風勢雨量越發明顯。本報資料照片

中颱丹娜絲強襲，台南晚間風勢雨量越發明顯，市長黃偉哲今晚7點也至災害應變中心聽取各單位防颱工作整備狀況，並在晚間8點宣布，根據中央氣象署資訊，台南市7日已達停班停課標準，為維護民眾安全，明天停止上班、停止上課1天，南市府也呼籲市民避免外出、做好防颱準備。

另外，台南截至今晚6點，針對六甲、東山、玉井、白河及鹽水等9區20里已預防性疏散撤離199人，以白河山區撤離112人最多，其次為東山67人；明天台南上午清潔隊員全力優先投入恢復市容，下午垃圾正常收運；奇美醫療體系明天門診停診1天，但設有臨時拿藥診。

台南市政府也呼籲市民，對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全；另外提醒民眾非必要請勿外出，有任何需求請撥打1999市民服務專線，亦可利用「台南水情即時通」手機APP掌握最新情況。

台南市政府宣布7日已達停班停課標準，為維護民眾安全，明天停止上班、停止上課1天。圖／南市府提供
台南市政府宣布7日已達停班停課標準，為維護民眾安全，明天停止上班、停止上課1天。圖／南市府提供

丹娜絲颱風 停班停課 台南

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