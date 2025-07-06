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丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

丹娜絲颱風影響 華航香港、日本15航班有異動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

丹娜絲颱風影響，華航明 (7) 日香港、日本航班異動。

航班取消

CI601/CI602 桃園往返香港。

航班提前

CI922  香港飛往桃園。

航班延後

CI151  名古屋飛往桃園

CI107  東京成田飛往桃園

CI121  沖繩飛往桃園

CI111  福岡飛往桃園

CI702  馬尼拉飛往桃園

CI279  高松飛往桃園

CI172/CI173 桃園往返大阪

CI194/CI195 桃園往返熊本

CI835/CI836 桃園往返曼谷

CI783/CI784 桃園往返胡志明市

CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

CI521/CI522 桃園往返廣州

CI915/CI916 桃園往返香港

華航建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

丹娜絲颱風 航班 華航 香港

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