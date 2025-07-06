丹娜絲颱風影響 華航香港、日本15航班有異動
航班取消
CI601/CI602 桃園往返香港。
航班提前
CI922 香港飛往桃園。
航班延後
CI151 名古屋飛往桃園
CI107 東京成田飛往桃園
CI121 沖繩飛往桃園
CI111 福岡飛往桃園
CI702 馬尼拉飛往桃園
CI279 高松飛往桃園
CI172/CI173 桃園往返大阪
CI194/CI195 桃園往返熊本
CI835/CI836 桃園往返曼谷
CI783/CI784 桃園往返胡志明市
CI703/CI704 桃園往返馬尼拉
CI521/CI522 桃園往返廣州
CI915/CI916 桃園往返香港
華航建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
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