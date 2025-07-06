丹娜絲來了..信義區出現7級陣風 李四川籲做好防颱準備

丹娜絲颱風來勢洶洶，北部地區愈晚逐漸風雨增大，台北市丹娜絲颱風災害應變中心今晚7時提升為一級開設，目前信義區已出現7級陣風，中正、士林區也出現6至7級陣風。

丹娜絲已增強為中度颱風，根據氣象署預估，台北市風雨從今晚開始到明天清晨最大，北市災害應變中心依市長蔣萬安指示，台北市丹娜絲颱風災害應變中心於今日19時提升為一級開設，各區災害應變中心亦同時提升為一級開設。

目前信義區已出現7級陣風，中正、士林區也出現6-7級陣風，請媒體朋友進行採訪作業時，務必注意自身安全。

北市副市長李四川今天也在臉書表示，丹娜絲颱風來了，據氣象專家分析，颱風將在今晚到明早影響台北市，請台北市民朋友做好防颱準備，今明兩天如沒必要，避免去爬山或到海邊（河邊）戲水。祝大家平安。

李四川也提到，2019年丹娜絲颱風也侵台，當時2019年的丹娜絲造成中南部多處積淹水。