快訊

丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲來了..信義區出現7級陣風 李四川籲做好防颱準備

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市丹娜絲颱風災害應變中心今天晚間19時提升為一級開設，目前信義區已出現7級陣風，中正、士林區也出現6-7級陣風。本報資料照片
台北市丹娜絲颱風災害應變中心今天晚間19時提升為一級開設，目前信義區已出現7級陣風，中正、士林區也出現6-7級陣風。本報資料照片

丹娜絲颱風來勢洶洶，北部地區愈晚逐漸風雨增大，台北市丹娜絲颱風災害應變中心今晚7時提升為一級開設，目前信義區已出現7級陣風，中正、士林區也出現6至7級陣風。

編輯推薦

丹娜絲已增強為中度颱風，根據氣象署預估，台北市風雨從今晚開始到明天清晨最大，北市災害應變中心依市長蔣萬安指示，台北市丹娜絲颱風災害應變中心於今日19時提升為一級開設，各區災害應變中心亦同時提升為一級開設。

目前信義區已出現7級陣風，中正、士林區也出現6-7級陣風，請媒體朋友進行採訪作業時，務必注意自身安全。

北市副市長李四川今天也在臉書表示，丹娜絲颱風來了，據氣象專家分析，颱風將在今晚到明早影響台北市，請台北市民朋友做好防颱準備，今明兩天如沒必要，避免去爬山或到海邊（河邊）戲水。祝大家平安。

李四川也提到，2019年丹娜絲颱風也侵台，當時2019年的丹娜絲造成中南部多處積淹水。

丹娜絲颱風 北市 李四川 氣象署 蔣萬安

延伸閱讀

丹娜絲颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸千人報現況

丹娜絲來襲 小三通金泉航線明停航、金廈航線也有影響

丹娜絲外圍環流帶來豪雨 秀姑巒溪暴漲崙天大橋封閉

不斷更新／丹娜絲來襲！新竹縣市跟進放颱風假 7縣市7日停班課

相關新聞

不斷更新／丹娜絲「開眼中」！台南、高雄等12縣市放颱風假 7日停班課一覽

丹娜絲已增強為中度颱風，中心位於澎湖南南西方海面，正向北北東移動，暴風圈已進入台灣西南近海，今下午4時暴風圈已接觸到南高屏沿岸，對全台及澎湖構成威脅。《聯合新聞網》將持續整理各縣市停班停課情形，為您提供最新資訊。

新竹以南首當其衝！丹娜絲暴風圈下午觸及3縣市 慎防劇烈天氣

丹娜絲颱風已增強為中度颱風，目前已釀48件災情、9人受傷。總統賴清德下午在中央災害應變中心工作會報上指示，丹娜絲颱風走台...

最新風雨預測曝光 明晚前16縣市達停班課標準

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，根據氣象署今下午4時公布最新風雨預測，明天晚間前有16縣市風力或雨量預估達停班...

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！中彰投下午6時停班停課 全台10縣市颱風假

丹娜絲升級中颱陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否…

丹娜絲雨量未達標準 桃園明僅沿海4區停班課

丹娜絲颱風來勢洶洶，但桃園市政府稍早表示，桃園市明除蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停止上班、上課外，其餘各機關學校照常上...

嘉義市明停班課 3定點垃圾車今晚暫停收運

丹娜絲颱風逼近臺灣，根據中央氣象署資訊，嘉義市明天平均風力達7至8級、最大陣風可達10至11級，已達停止上班上課標準，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。