丹娜絲來襲 小三通金泉航線明停航、金廈航線也有影響

中颱丹娜絲來勢洶洶，金門縣港務處今日傍晚發布小三通航線最新停、復航公告，指出金門往返泉州的金泉航線將明（7）日全日停航。金門往返廈門的金廈航線則是上午10時前航班暫停，後續復航時程，將視天候與雙方協調情況另行公告。

中颱丹娜絲來襲，金門一整天下來並未下雨，僅下午開始起陣風。金門縣港務處表示，依據小三通天候影響停復航機制辦理，經金門縣港務處與大陸航運單位協商確認，小三通金泉航線部分，7月7日金門水頭往返泉州石井航線全日停航。

至於小三通金廈航線，金門水頭往返廈門五通10點前航班停航，後續復航時間另行公告。金門縣港務處提醒旅客，搭船前務必主動聯繫所搭乘的船公司，以掌握最新航班異動情況，或電洽港務處（082-324280）查詢。不便之處，敬請旅客見諒。

除了海運受影響，金門尚義機場飛機航班也有調整。立榮航空與華信航空7日上午往返金門航班全數取消，下午起恢復正常飛航，縣府提醒有搭機需求的旅客，仍須隨時留意航空公司最新公告及班機異動。