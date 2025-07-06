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中度颱風丹娜絲來襲 新竹市跟進明停班課

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
圖為颱風天大批通勤族在大雨中撐傘穿越馬路。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
圖為颱風天大批通勤族在大雨中撐傘穿越馬路。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

中度颱風丹娜絲來襲，新竹市已納入警戒範圍，預估將帶來明顯風雨影響，市府今天開防颱整備會議，宣布提升新竹市災害應變中心為一級開設，市府各局處人員全數進駐待命；代理市長邱臣遠稍早在臉書指出，新竹市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經竹縣共識，宣布明（7日）周一停止上班上課。

市府說，根據氣象預測，竹市將出現大雨至豪雨等級的降雨，風力可達7至9級強陣風，風雨最明顯的時段將集中在今日下半天至周一上半天，提醒民眾務必做好居家防颱準備，切勿輕忽颱風可能帶來的威脅。

代理市長邱臣遠指出，為防範丹娜絲颱風可能帶來的災害，今前往華江滯洪池、港南三街與海埔二街路口側溝及南寮滯洪池等3處視察工程防颱事宜，並指示各權責單位落實各項防災作為，包括加強華江滯洪池整備，以利於颱風來襲時能有效滯洪、削減洪峰，減輕下游排水系統負擔，降低市區淹水風險；港南三街一帶側溝清淤整備時，現場指示環保局針對低窪地區側溝進行清淤，以避免排水不暢的問題；針對南寮滯洪池已設置50馬力電動抽水機2部及布建移動式抽水機2部，目前滯洪池已抽排降低水位，以增加蓄洪量，加強防汛措施，讓市民朋友在颱風期間能安心防災。

市府教育處指出，暑期輔導課程等，請配合市府「停班停課」公告辦理。請各校加強掌握師生參加戶外活動情形，各類戶外活動若位處颱風警戒區，請學校即時主動聯繫通知並要求暫停活動、進駐安全場所就地避難，待威脅解除後再行出發。

有關各校主辦辦理營隊、社團、代表隊訓練等活動，教育處說，請各校審酌颱風趨勢及參與人員安全，秉權責決定暫時停辦或延期辦理，倘若延期者，請各校再另訂辦理時間。相關活動訊息請各校務必透過多元途徑及管道廣為周知，並主動通知參與學生與家長。

代理市長邱臣遠稍早在臉書指出，新竹市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經竹縣共識，宣布明（7日）周一停止上班上課。圖／取自邱臣遠臉書
代理市長邱臣遠稍早在臉書指出，新竹市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經竹縣共識，宣布明（7日）周一停止上班上課。圖／取自邱臣遠臉書
市府教育處指出，暑期輔導課程等，請配合市府「停班停課」公告辦理。圖／市府提供
市府教育處指出，暑期輔導課程等，請配合市府「停班停課」公告辦理。圖／市府提供

丹娜絲颱風 停班停課 新竹 邱臣遠

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