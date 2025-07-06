中度颱風丹娜絲來襲 新竹市跟進明停班課

中度颱風丹娜絲來襲，新竹市已納入警戒範圍，預估將帶來明顯風雨影響，市府今天開防颱整備會議，宣布提升新竹市災害應變中心為一級開設，市府各局處人員全數進駐待命；代理市長邱臣遠稍早在臉書指出，新竹市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經竹縣共識，宣布明（7日）周一停止上班上課。

市府說，根據氣象預測，竹市將出現大雨至豪雨等級的降雨，風力可達7至9級強陣風，風雨最明顯的時段將集中在今日下半天至周一上半天，提醒民眾務必做好居家防颱準備，切勿輕忽颱風可能帶來的威脅。

代理市長邱臣遠指出，為防範丹娜絲颱風可能帶來的災害，今前往華江滯洪池、港南三街與海埔二街路口側溝及南寮滯洪池等3處視察工程防颱事宜，並指示各權責單位落實各項防災作為，包括加強華江滯洪池整備，以利於颱風來襲時能有效滯洪、削減洪峰，減輕下游排水系統負擔，降低市區淹水風險；港南三街一帶側溝清淤整備時，現場指示環保局針對低窪地區側溝進行清淤，以避免排水不暢的問題；針對南寮滯洪池已設置50馬力電動抽水機2部及布建移動式抽水機2部，目前滯洪池已抽排降低水位，以增加蓄洪量，加強防汛措施，讓市民朋友在颱風期間能安心防災。

市府教育處指出，暑期輔導課程等，請配合市府「停班停課」公告辦理。請各校加強掌握師生參加戶外活動情形，各類戶外活動若位處颱風警戒區，請學校即時主動聯繫通知並要求暫停活動、進駐安全場所就地避難，待威脅解除後再行出發。