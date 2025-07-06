快訊

橫店驚傳劇組意外！女主疑猝逝、男主昏迷 現場影片瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

強度更強！丹娜絲路徑超罕見 似「39年前韋恩颱風」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今下午4時丹娜絲暴風圈已接觸到南高屏沿岸，預估今晚至明上午風雨影響最大。圖／中央氣象署提供
中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今下午4時丹娜絲暴風圈已接觸到南高屏沿岸，預估今晚至明上午風雨影響最大。圖／中央氣象署提供

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，下午2時其暴風圈接觸到澎湖南邊小島，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今下午4時暴風圈已接觸到南高屏沿岸，全台慎防劇烈天氣，其中，新竹以南首當其衝有明顯風雨，預估今晚至明上午風雨影響最大。

編輯推薦

根據氣象署資料，丹娜絲今下午5時30分中心位置在北緯22.2度，東經119.1度，即在澎湖的南南西方約120公里之處，以每小時28轉21公里速度向北北東進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

最新資料顯示，丹娜絲颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在澎湖南南西方180公里海面，向北北東移動，其暴風圈已進入台灣南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢。

陸上警戒範圍為台灣各地區及澎湖；海上警戒為台灣海峽、台灣北部海面、東沙島海面、巴士海峽及台灣東北部海面。

劉宇其表示，澎湖今晚至明清晨出現14至15級強陣風；雲嘉南沿海12至13級強陣風。此颱風路徑極為罕見，少了中央山脈阻擋，今晚至明天上半天，西半部雨勢要特別注意。

劉宇其說，隨著颱風北上，各地風雨由南北逐漸增強，今晚至明天清晨嚴防強陣雨，澎湖、雲嘉南沿海注意13級以上陣雨，花東嚴防豪大雨，晚起雨勢漸緩；中彰投深夜起風雨強，有局部豪大陣雨；桃竹苗明天清晨至上午風勢轉強，有間歇性陣雨；基北宜有間歇性陣雨；金馬需留意強陣風。

中央氣象局前局長鄭明典下午指出，丹娜絲已開颱風眼，對此，劉宇其表示，風雨逐漸組織中，但整體結構還不好，但可以說颱風眼「正在睜眼中」。

由於丹娜絲罕見，根據中央氣象署官網對「影響台灣的颱風路徑」統計，其路線屬於第9類路徑，100多年來僅占6.62%，是否為此路線首個中度颱風？劉宇其說，上個類似路線的颱風為1986年的韋恩颱風，當時其強度每秒38公尺，比現在的丹娜絲颱風每秒35公尺強度還強。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸千人報現況

不斷更新／丹娜絲來襲！新竹縣跟進放颱風假 6縣市7日停班課

中颱丹娜絲持續接近 鄭明典指「開眼了」：出現近岸增強現象

丹娜絲來襲 林保署公告：台東海邊漂流木6日起禁撿拾

相關新聞

不斷更新／丹娜絲來襲！新竹縣市跟進放颱風假 7縣市7日停班課

中度颱風丹娜絲強度略增，中心目前在澎湖南西方海面，向北北東移動，暴風圈已進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。《聯合新聞網》將持續整理各縣市停班停課情形，為您提供最新資訊。

新竹以南首當其衝！丹娜絲暴風圈下午觸及3縣市 慎防劇烈天氣

丹娜絲颱風已增強為中度颱風，目前已釀48件災情、9人受傷。總統賴清德下午在中央災害應變中心工作會報上指示，丹娜絲颱風走台...

最新風雨預測曝光 明晚前16縣市達停班課標準

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，根據氣象署今下午4時公布最新風雨預測，明天晚間前有16縣市風力或雨量預估達停班...

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！中彰投下午6時停班停課 全台10縣市颱風假

丹娜絲升級中颱陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否…

丹娜絲來襲 小三通金泉航線明停航、金廈航線也有影響

中颱丹娜絲來勢洶洶，金門縣港務處今日傍晚發布小三通航線最新停、復航公告，指出金門往返泉州的金泉航線將明（7）日全日停航。...

麗寶樂園防颱 渡假區各場域調整營業時間

丹娜絲颱風來襲，麗寶樂園渡假區各場域調整營業時間，麗寶樂園、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫，營業至今晚6點；麗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。