強度更強！丹娜絲路徑超罕見 似「39年前韋恩颱風」

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，下午2時其暴風圈接觸到澎湖南邊小島，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今下午4時暴風圈已接觸到南高屏沿岸，全台慎防劇烈天氣，其中，新竹以南首當其衝有明顯風雨，預估今晚至明上午風雨影響最大。

根據氣象署資料，丹娜絲今下午5時30分中心位置在北緯22.2度，東經119.1度，即在澎湖的南南西方約120公里之處，以每小時28轉21公里速度向北北東進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

最新資料顯示，丹娜絲颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在澎湖南南西方180公里海面，向北北東移動，其暴風圈已進入台灣南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢。

陸上警戒範圍為台灣各地區及澎湖；海上警戒為台灣海峽、台灣北部海面、東沙島海面、巴士海峽及台灣東北部海面。

劉宇其表示，澎湖今晚至明清晨出現14至15級強陣風；雲嘉南沿海12至13級強陣風。此颱風路徑極為罕見，少了中央山脈阻擋，今晚至明天上半天，西半部雨勢要特別注意。

劉宇其說，隨著颱風北上，各地風雨由南北逐漸增強，今晚至明天清晨嚴防強陣雨，澎湖、雲嘉南沿海注意13級以上陣雨，花東嚴防豪大雨，晚起雨勢漸緩；中彰投深夜起風雨強，有局部豪大陣雨；桃竹苗明天清晨至上午風勢轉強，有間歇性陣雨；基北宜有間歇性陣雨；金馬需留意強陣風。

中央氣象局前局長鄭明典下午指出，丹娜絲已開颱風眼，對此，劉宇其表示，風雨逐漸組織中，但整體結構還不好，但可以說颱風眼「正在睜眼中」。

由於丹娜絲罕見，根據中央氣象署官網對「影響台灣的颱風路徑」統計，其路線屬於第9類路徑，100多年來僅占6.62%，是否為此路線首個中度颱風？劉宇其說，上個類似路線的颱風為1986年的韋恩颱風，當時其強度每秒38公尺，比現在的丹娜絲颱風每秒35公尺強度還強。