中度颱風丹娜絲來襲 新竹縣宣布明停班課

丹娜絲颱風來襲，新竹縣災害應變中心一級於今天上午開設，縣府稍早宣布明天停止上班上課。縣府說，根據氣象署資訊，颱風對新竹縣影響最大的時間為今晚至明天白天，呼籲縣民在颱風期間盡量不要外出，共同防颱。

為掌握丹娜絲颱風恐對新竹縣造成的狀況，新竹縣政府各局處、新竹瓦斯公司、台灣電力公司新竹營運處、自來水公司第三區管理處、新竹後備指揮部等單位已於今天上午8點在縣府消防局參與防颱整備會議。縣長楊文科指出，各單位已依照SOP準備各項防颱措施，他也請新竹縣各鄉鎮市公所若有災情，務必隨時與應變中心聯繫，以利救災、應變。

楊文科於防颱整備會議中提醒農業處，要對土石流潛勢區保持警戒，若有必要則撤離保全戶，社會處也務必掌握各收容所物資及避難狀況。楊文科也說，此次颱風的風勢在沿海地區影響較大，也請工務處務必留意廣告招牌部分，他也請環保局提醒各鄉鎮市清潔隊，在人員安全無虞的狀況下，若有路樹倒塌的狀況請協助移除；針對民眾最關心的水、電供應問題，楊文科也感謝台電及自來水公司在颱風期間風雨無阻修復，也請台電、自來水公司提供相關資訊，以回應縣民詢問。

因應丹娜絲颱風的影響，並配合觀霧國家森林遊樂區7月6日預防性休園，縣府為顧及乘客安全，觀光8號（台灣好行-觀霧線）配合預防性停駛，請民眾見諒。路線班次訊息，請民眾洽詢金牌客運有限公司，以了解公車行駛班次訊息。