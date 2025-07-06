周一颱風假要來了？ 侯友宜：新北明清晨進入暴風圈

中颱丹娜絲來勢洶洶，台中、彰化、南投等多個縣市已宣布7日停班停課。新北市府傍晚二度召開災害應變中心會議，市長侯友宜會中裁示，新北市明清晨暴風圈將進入暴風圈，上學上班時段，預估陣風8至9級。至於是否停班課，需待北北基桃平台統一公布。

侯友宜說，依照氣象團隊分析，新北明日清晨起將進入暴風圈，日雨量東、南側預估最高達220毫米，相當於豪雨等級；西側和北海岸也有100至200毫米，也是大雨等級。雖然明天中午過後，風雨就會逐漸趨緩，但氣象署下午4時的報告，明天上午上學、上班的時間點，也就是上午6時至12時，預估陣風8至9級。

此外，侯也提醒水利局，依據水位評估橫移門是否關閉，而交通局，警察局、教育局也要依照颱風動態，賴放紅黃線停車及校園停車，另目前瑞芳及烏來區向國軍協助救災需求申請，國軍並已陸續進駐，那淹水潛勢地區今早都已經部署完畢，要求各局處密切注意。