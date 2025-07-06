中颱丹娜絲持續接近 鄭明典指「開眼了」：出現近岸增強現象

中颱丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，下午2時其暴風圈接觸到澎湖南邊小島，中央氣象署指出，今下午4時暴風圈已接觸到南高屏沿岸，全台慎防劇烈天氣，其中，新竹以南首當其衝有明顯風雨。

根據氣象署資料，丹娜絲今下午4時15分中心位置在北緯22.2度，東經119.1度，即在澎湖的南南西方約160公里之處，以每小時27轉21公里速度向北北東進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

最新資料顯示，丹娜絲颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在澎湖南南西方180公里海面，向北北東移動，其暴風圈已進入台灣南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢。

陸上警戒範圍為台灣各地區及澎湖；海上警戒為台灣海峽、台灣北部海面、東沙島海面、巴士海峽及台灣東北部海面。

中央氣象局前局長鄭明典今下午於臉書發文指出，「清晰的颱風眼」，這是出現近岸增強現象，另外，季風低壓繞過臺灣，由北方下來的水氣也到了。

另外，臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，丹娜絲颱風眼更清楚了，顯然強度還在增強，中心眼牆通過的地區要小心致災強風，接下來得緊盯中心從何處通過，目前來看「台南至雲林是熱區」。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，針眼，颱風眼趨於明顯，從衛星雲圖也可觀察到，颱風核心與眼牆持續鞏固，越來越紮實，且還在增強中，未來8小時內將達顛峰狀態。