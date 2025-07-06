宣布跟進！丹娜絲風雨達標 彰化縣明停班課

中颱丹娜絲來襲，彰化縣政府依據中央氣象署資訊，今天下午宣布今晚停止上班上課後，不到1小時，再以預估明天風雨達停班停課標準，宣布彰化縣明天（7日）停止上班上課，並呼籲縣民加強防颱準備，注意安全。

中央氣象署昨晚已將彰化縣列為中颱丹娜絲的警戒範圍，但彰化縣今天白天並無風雨，但預期晚間風雨會加劇，彰化縣政府先已在今天下午3時17分，宣布今晚6時到12時停班停課。

至於更多民眾關切明天是否上班上課問題，依過去的例子都是在前一天晚間8點或9點才宣布，但此次中颱丹娜絲來襲，則罕見地提前在今天下午4時30分，與台中市、南投縣同步宣布明天停止上班上課，距宣布今天晚間停班停課，相差不到1小時。