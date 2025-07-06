中颱丹娜絲襲台　國泰航空今明2天4航班受影響

中颱丹娜絲陸上警戒擴大，中央氣象署今天發布最新預報，明天（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否放颱風假，仍由各地方縣市政府做出最後決定。丹娜絲來勢洶洶，空中交通也受影響，國泰航空下午宣布受丹娜絲（Danas）颱風影響，今明2天有部分航班異動。

國泰航空指出，受丹娜絲（Danas）颱風影響，部分往來香港-高雄航班異動，分別是今天（6日）CX-458香港-高雄、CX-459高雄-香港共2航線班取消，CX-448香港-高雄航班，則延後至明天（7日）上午9時30分起飛。明天（7日）航班部分，CX-449高雄-香港改更起飛時間至下午13時40分，進一步消息可至國泰航空官網查詢。