丹娜絲預計影響大 賴清德要求颱風離開才能休息
賴清德總統下午偕同行政院長卓榮泰，前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議。
颱風丹娜絲昨天（5日）凌晨2時生成，昨天（5 日）上午8時30分氣象署發布第四號颱風海上颱風警報，颱風逐漸增強，暴風圈擴大，中央氣象署昨晚8時30分發布颱風丹娜絲海上、陸上颱風警報。
氣象署今天（6日）中午颱風的記者會，指颱風丹娜絲已增強為中度颱風，暴風半徑由120公里擴大到150公里，未來仍有增強可能，今晚颱風中心會接近澎湖、明天上半天到台灣海峽北部海面，北上的路徑很貼近西部沿海，今天至明晨影響最為明顯，明天預計會開始遠離。
丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議，會中首先由氣象署情資研判組報告颱風動向及未來可能的路徑。消防署、海委會分別報告災情監控及搜索救援的準備，接著依序由負責疏散撤離的內政部民政司、交通部的交通工程、經濟部的水電、農業部的農林漁牧及負責支援調度的國防部、數發部報告因應颱風的準備工作。
簡報結束，指揮官內政部長劉世芳裁示後，賴清德提示表示，除了感謝行政長卓榮泰、指揮官內政部長劉世芳外，也感謝各單位在丹娜絲颱風來襲就依法開設應變中心，大家辛苦了。
賴清德表示，此次丹娜絲颱風的路徑比較特別，由南往北行經台灣海峽，台灣西半部平原多、人口稠密，受到的衝擊預期較大。丹娜絲颱風的強度來到中度颱風。特別請中央災害應變中心和各地方通力合作來應因，直到颱風離開才能休息。
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