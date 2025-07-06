丹娜絲預計影響大 賴清德要求颱風離開才能休息

賴清德總統下午偕同行政院長卓榮泰，前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議。

颱風丹娜絲昨天（5日）凌晨2時生成，昨天（5 日）上午8時30分氣象署發布第四號颱風海上颱風警報，颱風逐漸增強，暴風圈擴大，中央氣象署昨晚8時30分發布颱風丹娜絲海上、陸上颱風警報。

氣象署今天（6日）中午颱風的記者會，指颱風丹娜絲已增強為中度颱風，暴風半徑由120公里擴大到150公里，未來仍有增強可能，今晚颱風中心會接近澎湖、明天上半天到台灣海峽北部海面，北上的路徑很貼近西部沿海，今天至明晨影響最為明顯，明天預計會開始遠離。

丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議，會中首先由氣象署情資研判組報告颱風動向及未來可能的路徑。消防署、海委會分別報告災情監控及搜索救援的準備，接著依序由負責疏散撤離的內政部民政司、交通部的交通工程、經濟部的水電、農業部的農林漁牧及負責支援調度的國防部、數發部報告因應颱風的準備工作。

簡報結束，指揮官內政部長劉世芳裁示後，賴清德提示表示，除了感謝行政長卓榮泰、指揮官內政部長劉世芳外，也感謝各單位在丹娜絲颱風來襲就依法開設應變中心，大家辛苦了。