快訊

北市放颱風假？網灌爆蔣萬安臉書：今晚想看市長帥一波

不斷更新／丹娜絲來襲！中部5縣市全放颱風假 7日停班課一覽

周一放颱風假？最新風雨預測曝光 明晚前16縣市達停班課標準

丹娜絲預計影響大 賴清德要求颱風離開才能休息

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
賴清德（中）總統下午偕同行政院長卓榮泰（左），前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議，在指揮官內政部長劉世芳（右）裁示後，賴清德特別指示，此次颱風預計影響較大，中央災害應變中心要直到颱風離開才能休息。記者黃義書／攝影
賴清德（中）總統下午偕同行政院長卓榮泰（左），前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議，在指揮官內政部長劉世芳（右）裁示後，賴清德特別指示，此次颱風預計影響較大，中央災害應變中心要直到颱風離開才能休息。記者黃義書／攝影

賴清德總統下午偕同行政院卓榮泰，前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議。

颱風丹娜絲昨天（5日）凌晨2時生成，昨天（5 日）上午8時30分氣象署發布第四號颱風海上颱風警報，颱風逐漸增強，暴風圈擴大，中央氣象署昨晚8時30分發布颱風丹娜絲海上、陸上颱風警報。

氣象署今天（6日）中午颱風的記者會，指颱風丹娜絲已增強為中度颱風，暴風半徑由120公里擴大到150公里，未來仍有增強可能，今晚颱風中心會接近澎湖、明天上半天到台灣海峽北部海面，北上的路徑很貼近西部沿海，今天至明晨影響最為明顯，明天預計會開始遠離。

丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議，會中首先由氣象署情資研判組報告颱風動向及未來可能的路徑。消防署、海委會分別報告災情監控及搜索救援的準備，接著依序由負責疏散撤離的內政部民政司、交通部的交通工程、經濟部的水電、農業部的農林漁牧及負責支援調度的國防部、數發部報告因應颱風的準備工作。

簡報結束，指揮官內政部長劉世芳裁示後，賴清德提示表示，除了感謝行政長卓榮泰、指揮官內政部長劉世芳外，也感謝各單位在丹娜絲颱風來襲就依法開設應變中心，大家辛苦了。

賴清德表示，此次丹娜絲颱風的路徑比較特別，由南往北行經台灣海峽，台灣西半部平原多、人口稠密，受到的衝擊預期較大。丹娜絲颱風的強度來到中度颱風。特別請中央災害應變中心和各地方通力合作來應因，直到颱風離開才能休息。

賴清德總統（右）下午偕同行政院長卓榮泰（左），前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議。記者黃義書／攝影
賴清德總統（右）下午偕同行政院長卓榮泰（左），前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議。記者黃義書／攝影

丹娜絲颱風 內政部 劉世芳 卓榮泰 氣象署 行政院 賴清德

延伸閱讀

新竹以南首當其衝！丹娜絲暴風圈下午觸及3縣市 慎防劇烈天氣

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！中彰投下午6時停班停課 全台10縣市颱風假

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕：台中今晚6時至12時停班課

丹娜絲攪局！五月天台北大巨蛋演場會 今晚照常舉辦

相關新聞

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕：台中今晚6時至12時停班課

颱風丹娜絲沿台灣海峽北上，暴風圈接近台灣，台中市災害應變中心在今天下午2時一級開設，由市長盧秀燕主持。盧說，此颱風「行徑詭譎...

中颱丹娜絲增強 百貨南部據點今日提前打烊

中颱丹娜絲增強中，今早如常營業的百貨紛紛決定提前打烊，讓同仁、專櫃人員提早回家。

第九個縣市停班停課！ 彰化縣今晚6點至12點停班停課

中颱丹娜絲來襲，中央氣象署已將彰化縣列入警戒區，彰化縣政府評估後，宣布今天（6日）晚間6時到12時，停上上班停課。

第十縣市宣布 南投縣今晚6點停班停課

為因應丹娜絲颱風襲台，南投縣災害應變中心依氣象署資訊及相關警戒預報，南投縣政府宣布，南投縣今晚（6日）停止上班及上課；明...

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！中彰投下午6時停班停課 全台10縣市颱風假

丹娜絲升級中颱陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否…

快訊／雲林縣府宣布明停班課

雲林縣政府今天下午由雲林縣長張麗善召集各單位主管召開丹娜絲颱風整備會議，經討論後宣布明天停班停課。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。