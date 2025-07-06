丹娜絲暴風圈下午接觸3縣市沿海 氣象署：新竹以南明顯影響

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，下午2時其暴風圈接觸到澎湖南邊小島，中央氣象署指出，今下午4時暴風圈已接觸到台南、高雄、屏東沿岸，一旦觸陸，新竹以南就會有明顯影響，也不排除登陸台灣。

根據氣象署資料，丹娜絲今下午3時中心位置在北緯22.1度，東經118.9度，即在澎湖的南南西方約180公里之處，以每小時27轉21公里速度向北北東進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

最新資料顯示，丹娜絲颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在澎湖南南西方180公里海面，向北北東移動，其暴風圈已進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。

陸上警戒範圍為台灣各地區及澎湖；海上警戒為台灣海峽、台灣北部海面、東沙島海面、巴士海峽及台灣東北部海面。