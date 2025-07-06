新竹以南首當其衝！丹娜絲暴風圈下午觸及3縣市 慎防劇烈天氣

丹娜絲颱風已增強為中度颱風，目前已釀48件災情、9人受傷。總統賴清德下午在中央災害應變中心工作會報上指示，丹娜絲颱風走台灣海峽由南到北，西部平原多人口密集，所以受到的衝擊預期也會比較大，請中央跟地方通力合作因應這次的颱風。

據中央氣象署資料，丹娜絲颱風暴風圈今天下午4時觸及台南、高雄及屏東沿岸，全台慎防劇烈天氣，其中，新竹以南首當其衝有明顯風雨。

氣象署資料顯示，丹娜絲今天下午3時的中心位置在北緯22.1度，東經118.9度，即在澎湖的南南西方約180公里之處，以每小時27轉21公里速度，向北北東進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里。

總統賴清德、行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳，今天下午3時許至中央災害應變中心參加第5次工作會報。中央氣象署會中報告指出，丹娜絲颱風已增強為中度颱風，暴風圈亦稍擴大，中心目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸進入台灣西南部近海，下午4時許暴風圈將接觸陸地，對台灣各地及澎湖構成威脅。

指揮官內政部長劉世芳表示，預計颱風暴風圈即將於稍後下午4時觸陸，災情將陸續發生，請各部會皆同地方政府落實災情查勤的通報及保持密切聯繫，掌握救災需求，積極主動協助人力、物資、裝備與器材的資源。另外農業部已經發布4個縣市188條土石流潛勢溪的黃色警戒，另有8處大規模崩塌，入夜後到明天凌晨，預計將針對台東縣、屏東縣、高雄市及嘉義縣發布240條土石流潛勢溪流，以及11處大規模崩塌紅色警戒，請各單位督導地方政府把握入夜前之作業時間儘速完成預防性疏散撤離，並且做好安置就是作業收容處所。