6水果正值採收期...中颱丹娜絲逼近 農業部籲：特別注意

中度颱風丹娜絲逐漸逼近台灣，颱風中心預計將於今日深夜至明日上午經過澎湖附近，隨後沿西半部近岸北上，不排除直接登陸西半部沿岸的可能性。農業部表示，針對中南部地區正值採收期的水果如香蕉、番石榴、木瓜、紅龍果、龍眼、葡萄等，應及早做好防災準備。

農業部長陳駿季今日上午召開緊急應變小組工作會報指出，目前雲林以南稻作採收已近尾聲，但台中、苗栗、桃園等縣市正值採收期，應密切關注及宣導颱風過後的搶收作業，避免影響稻米品質與儲存。在果樹防災方面，針對中南部地區正值採收期的水果如香蕉、番石榴、木瓜、紅龍果、龍眼、葡萄等，則要做好防災準備。

陳駿季強調，養殖漁業防護方面，澎湖及沿海低窪地區養殖業者注意防範海水倒灌，並持續與地方政府及養殖團體保持密切聯繫；同時針對易積淹水區域預先排水並布設移動式抽水機，並與農田水利署協調抽水機具調度作業，做好橫向聯繫工作。

此外，農村水保署已持續掌握氣象情資與實際降雨情況，對於0403花蓮、0121嘉義地震及去年颱風後土石鬆動的「二次災害高風險區」，這些區域雨量警戒值已調降並啟動先期告警機制。

陳駿季表示，盡管目前實際災情尚未完全顯現，但本次颱風路徑特殊，應記取過往颱風經驗，將資源有效配置，並加強橫向聯繫。