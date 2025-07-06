快訊

北市放颱風假？網灌爆蔣萬安臉書：今晚想看市長帥一波

不斷更新／丹娜絲來襲！中部5縣市全放颱風假 7日停班課一覽

周一放颱風假？最新風雨預測曝光 明晚前16縣市達停班課標準

6水果正值採收期...中颱丹娜絲逼近 農業部籲：特別注意

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季今日上午召開緊急應變小組工作會報，聽取各單位的簡報。圖／聯合報系資料照片
陳駿季今日上午召開緊急應變小組工作會報，聽取各單位的簡報。圖／聯合報系資料照片

中度颱風丹娜絲逐漸逼近台灣，颱風中心預計將於今日深夜至明日上午經過澎湖附近，隨後沿西半部近岸北上，不排除直接登陸西半部沿岸的可能性。農業部表示，針對中南部地區正值採收期的水果如香蕉、番石榴、木瓜、紅龍果、龍眼、葡萄等，應及早做好防災準備。

農業部長陳駿季今日上午召開緊急應變小組工作會報指出，目前雲林以南稻作採收已近尾聲，但台中、苗栗、桃園等縣市正值採收期，應密切關注及宣導颱風過後的搶收作業，避免影響稻米品質與儲存。在果樹防災方面，針對中南部地區正值採收期的水果如香蕉、番石榴、木瓜、紅龍果、龍眼、葡萄等，則要做好防災準備。

陳駿季強調，養殖漁業防護方面，澎湖及沿海低窪地區養殖業者注意防範海水倒灌，並持續與地方政府及養殖團體保持密切聯繫；同時針對易積淹水區域預先排水並布設移動式抽水機，並與農田水利署協調抽水機具調度作業，做好橫向聯繫工作。

此外，農村水保署已持續掌握氣象情資與實際降雨情況，對於0403花蓮、0121嘉義地震及去年颱風後土石鬆動的「二次災害高風險區」，這些區域雨量警戒值已調降並啟動先期告警機制。

陳駿季表示，盡管目前實際災情尚未完全顯現，但本次颱風路徑特殊，應記取過往颱風經驗，將資源有效配置，並加強橫向聯繫。

丹娜絲颱風 水果 農業部 陳駿季

延伸閱讀

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！中彰投下午6時停班停課 全台10縣市颱風假

中颱丹娜絲增強逼近中不排除登陸 氣象署：澎湖恐現14-15級強陣風

丹娜絲來了 北市晚8時執行全市疏散門「只出不進」管制

中颱丹娜絲增強 百貨南部據點今日提前打烊

相關新聞

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕：台中今晚6時至12時停班課

颱風丹娜絲沿台灣海峽北上，暴風圈接近台灣，台中市災害應變中心在今天下午2時一級開設，由市長盧秀燕主持。盧說，此颱風「行徑詭譎...

中颱丹娜絲增強 百貨南部據點今日提前打烊

中颱丹娜絲增強中，今早如常營業的百貨紛紛決定提前打烊，讓同仁、專櫃人員提早回家。

第九個縣市停班停課！ 彰化縣今晚6點至12點停班停課

中颱丹娜絲來襲，中央氣象署已將彰化縣列入警戒區，彰化縣政府評估後，宣布今天（6日）晚間6時到12時，停上上班停課。

第十縣市宣布 南投縣今晚6點停班停課

為因應丹娜絲颱風襲台，南投縣災害應變中心依氣象署資訊及相關警戒預報，南投縣政府宣布，南投縣今晚（6日）停止上班及上課；明...

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！中彰投下午6時停班停課 全台10縣市颱風假

丹娜絲升級中颱陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否…

快訊／雲林縣府宣布明停班課

雲林縣政府今天下午由雲林縣長張麗善召集各單位主管召開丹娜絲颱風整備會議，經討論後宣布明天停班停課。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。