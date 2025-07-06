第十縣市宣布 南投縣今晚6點停班停課

為因應丹娜絲颱風襲台，南投縣災害應變中心依氣象署資訊及相關警戒預報，南投縣政府宣布，南投縣今晚（6日）停止上班及上課；明天是否停班課，縣府表示預計今晚8時前後宣布，若提早決議會盡快公告，民眾務必要做好防災準備。

南投縣政府表示，氣象署6日凌晨將南投縣列入陸上警戒區域，為因應颱風，災害應變中心一級開設，因颱風強度、暴風圈有增強擴大趨勢，對新竹以南、南投等地構成威脅，經考量氣象及相關警戒資訊，決議南投縣今晚6時起停班停課。

南投縣今晚停班停課已知會台中、彰化等周邊縣市，後續將與縣內各鄉鎮市公所保持聯繫，確保縣民安全；同時呼籲鄉親留意颱風動態並儲水備糧，加強固定門窗、招牌及屋頂高處物品，車輛避免停放在低窪易淹水地區，勿前往山區或溪邊。