丹娜絲颱風來襲 新光三越、SOGO南部店營業至下午4點半

颱風丹娜絲已增強為中颱，暴風半徑擴大，南部縣市嚴陣以待，更有多個縣市宣布今晚停班，新光三越、遠東SOGO都表示，部分商場僅營業至下午4點半。

新光三越表示，受丹娜絲颱風影響，新光三越嘉義以南共5家分店，包括嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店等，以及SKM Park Outlets 高雄草衙，今日營業時間至下午4點30分止。

新光三越也說，歡迎顧客多加利用新光三越APP與電商平台skm online，享受便捷的線上購物服務！

而遠東SOGO也表示，高雄店受颱風影響，營業時間至下午4點半止。

環球購物中心，南部兩店新左營車站及屏東市，今日營業時間也提早至下午5點止。