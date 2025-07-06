影／颱風來勢洶洶 海巡與救生協會中部海岸宣導勸離

海巡署中部分署第三岸巡隊因應「丹娜絲」颱風來襲，昨天和今天編組苗栗、台中及彰化地區人員，針對港區、岸際遊憩熱點逗留民眾實施宣導勸離。

第三岸巡隊今天上午與台中市海龍海上救生協會在水域遊憩熱點大安濱海樂園向民眾實施防颱暨防溺宣導工作，宣導60人次，颱風期間持續加強岸際安全維護，勸導民眾勿從事水域活動；將依各地縣市政府公告劃定相關禁（限）制區域，依法逕行開立舉發單，送交地方政府裁罰。

第三岸巡隊提醒，切勿於颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，如執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，依災害防救法規定，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰；颱風期間於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，可立即撥打118免費服務專線請求協助。